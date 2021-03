Productfoto van OnePlus Watch uitgelekt

OnePlus komt volgende week met een grootse aankondiging. We hebben al van alles gehoord over de OnePlus 9-serie, maar er is ook het één en ander al bekend over de OnePlus Watch. Die zien we nu beter op beeld.

OnePlus Watch in beeld

Op het internet is er een foto verschenen van de nieuwe OnePlus Watch. De aankondiging ervan staat gepland voor 23 maart, samen met de OnePlus 9-serie. Er is nog maar weinig speciaals te onthullen, want nu is ook het design van het nieuwe horloge op het internet te vinden. We schreven vrijdag al dat het toestel niet op Google’s Wear OS zal draaien, maar op een variant op RTOS. De mogelijke reden is dat het veel energiezuiniger kan op die manier.

De smartwatch zal voorzien zijn van verschillende sensoren en meetmogelijkheden. Daarbij moet het horloge IP68-certificering krijgen, waardoor het tegen stof en water kan. Op 23 maart zullen we alle details te horen krijgen.