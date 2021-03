Bevestiging: OnePlus komt op 23 maart met aankondiging OnePlus Watch

Op 23 maart kunnen we een nieuwe aankondiging verwachten van OnePlus. De fabrikant zal hier in ieder geval de OnePlus 9-serie presenteren, maar er zit meer in de pijplijn. Uit teasers van de fabrikant komt naar voren dat we ook de OnePlus Watch zullen gaan zien.

OnePlus Watch op 23 maart

Al lange tijd gaan er berichten over de eerste smartwatch van OnePlus, en nu lijkt hij er ook daadwerkelijk te komen. Onder de noemer ‘You asked for it. You’re getting it’ lijkt de fabrikant te bevestigen dat de OnePlus Watch definitief onderweg is. Tot nu toe heeft de fabrikant niet veel hier over losgelaten, maar dat is nu dus anders. Op 23 maart zullen we hierover meer te horen krijgen, en heel gek is dat niet. De fabrikant heeft immers voor die dag een persconferentie gepland staan.

Zeker is al dat we hier de OnePlus 9-serie zullen gaan zien. Hierbij gaan berichten over een Lite-model met nog niet bevestigde naam, samen met de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. De smartphonefabrikant zal hier ook dieper ingaan op de samenwerking met Hasselblad, waarmee het de camerakwaliteit van haar high-end smartphone(s) verder op wil krikken en verbeteren.

Over de OnePlus Watch is verder nog niet gek veel bekend. De kans is groot dat we een ronde klok gaan zien, maar onduidelijk is of dit een Android-horloge wordt (Wear OS), welke chipset er in zit en wat de functies zullen zijn. Alle details zullen we op 23 maart te horen krijgen en natuurlijk lees je alles hierover terug bij DroidApp.