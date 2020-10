OnePlus deelt teaser van eigen smartwatch, aankondiging komt binnenkort

Er gaan al langere tijd berichten rond over een eigen smartwatch van OnePlus. Tijdens de aankondiging woensdag hoorden we er niets over, maar dat kan binnenkort zomaar veranderen.

OnePlus Watch teaser

Woensdag was de aankondiging van OnePlus waar we drie producten kregen te zien. Nu lijkt de kans erg groot dat we binnenkort wederom een nieuw product van de Chinese fabrikant krijgen te zien. In de afgelopen tijd zijn meerdere berichten verschenen over het bestaan van de OnePlus Watch, die nu in een officiële teaser is verschenen.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It’s just a matter of time 🧐#UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3 — OnePlus India (@OnePlus_IN) October 14, 2020

Volgens de tweet is het bedrijf al sinds 2016 bezig met een eigen smartwatch. Het is niet duidelijk waarom deze plannen zijn geschrapt. Nu lijkt het erop dat het product er toch echt aankomt. Volgens de fabrikant is het een kwestie van tijd totdat het ecosysteem van OnePlus verder uitgebreid wordt. De komst van een smartwatch (of fitnesstracker) is een logische stap. Samsung, Huawei, Xiaomi en dergelijke hebben naast smartphones ook één of meerdere activitytrackers.

We houden de berichtgeving voor je in de gaten!