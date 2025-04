OnePlus Watch 3: langverwachte smartwatch nu verkrijgbaar in Nederland

Ben je op zoek naar een nieuwe smartwatch? De OnePlus Watch 3 heeft zich al bewezen en is vanaf nu verkrijgbaar in ons land. Het nieuwe horloge werd uitgesteld door een simpele typfout.

OnePlus Watch 3 is in Nederland

De nieuwste smartwatch van OnePlus is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. Het nieuwe horloge hebben we eerder uitgebreid besproken in de OnePlus Watch 3 review. Deze Wear OS-smartwatch valt op door zijn lange uithoudingsvermogen; een batterijduur die zeldzaam is voor dit soort smartwatches. Daarbij zijn de snelle bediening en goede prijs-kwaliteitverhouding die positief opvallen. Verder kun je uitgebreid je gezondheid bijhouden met bijvoorbeeld een 60-seconden check.

De smartwatch zou eigenlijk veel eerder verschijnen, maar door een simpele typfout heeft OnePlus de release uitgesteld. Op de achterkant stond namelijk de tekst ‘Meda in China‘, in plaats van ‘Made in China’. Gebruikers die het nieuwe horloge al hadden met typfout, mochten hem omruilen voor eentje zonder typfout.

Je kunt de OnePlus Watch 3 is te koop bij Coolblue, MediaMarkt en bij Bol.com. De prijs van het horloge komt uit op 299 euro, al is de officiéle verkoopprijs 349 euro.