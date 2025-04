De vergeten smartphone: OnePlus 2

Met de OnePlus One had de fabrikant in 2014 een knaller van een smartphone. We zijn nu elf jaar verder en zijn aangekomen bij de OnePlus 13. Maar in de tussentijd verschenen de nodige modellen van het merk. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we terug naar 2015, toen de OnePlus 2 uitgebracht werd.

OnePlus 2

De OnePlus 2 was de opvolger van de OnePlus One en om in plaats van het getal voluit te schrijven, werd het geen OnePlus Two maar gewoon OnePlus 2. De telefoon werd in 2015 aangekondigd en kenmerkte zich weer door iets waarmee OnePlus groot is geworden; invites. In het begin was de smartphone dan ook niet breed verkrijgbaar, maar enkel op basis van een uitnodiging. Had je een uitnodiging, dan kon je de OnePlus 2 kopen voor een bedrag van 339 euro. Na de release verschenen er verschillende weekenden waarin het toestel zonder invite gekocht kon worden, het zorgde voor een hype rondom deze telefoon. Aan het eind van 2015 besloot OnePlus om de telefoon voortaan zonder invite te verkopen.

OnePlus voorzag de OnePlus 2 was uitgerust met een 5,5 inch scherm; een LCD-paneel met een Full-HD resolutie. De behuizing bestond uit een metaal-magnesiumlegering en had onder het scherm een fysieke homeknop met vingerafdrukscanner. Aan boord was de Snapdragon 810 octa-core chipset en een 3300 mAh batterij. Met de aanwezigheid van een USB-C aansluiting was OnePlus er vroeg bij met deze aansluiting. Aanwezig was verder de beroemde Alert Slider, waarbij je de snel de meldingsinstellingen aan kon passen.

Het toestel meette 151,8 x 74,9 x 9,9 millimeter en woog 175 gram. De smartphone was leverbaar met 16GB of 64GB interne capaciteit en was niet uit te breiden. De OnePlus 2 werd uitgebracht in verschillende kleuren en materialen; bamboe was er daar één van, maar ook het bij OnePlus bekende Sandstone Black zagen we terug bij ‘de 2’. OnePlus voorzag de smartphone van een 13 megapixel camera achterop en een 5 megapixel camera voorop. De telefoon kwam uit met Android 5.1 Lollipop en werd bijgehouden tot en met Android 6.0.1 Marshmallow. Over Android lag de OxygenOS skin.

NFC en snelladen waren nog niet op het toestel te vinden.



OnePlus 2 samengevat in 3 punten

339 euro

Eerst alleen met invite

5,5 inch scherm met vingerafdrukscan-toets