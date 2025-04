OnePlus 13T krijgt ‘Shortcut Key’ en plat scherm

Op internet is een foto verschenen van de nieuwe OnePlus 13T. De afbeelding laat zien dat er een plat scherm verwacht wordt, samen met een nieuwe ‘Shortcut Key’. Deze zal dienen als vervanger van de Alert Slider, een functie die OnePlus jarenlang toegepast heeft.

Eerste foto van OnePlus 13T

We zien een eerste foto van de nieuwe OnePlus 13T. De nieuwe smartphone gaat de laatste tijd vaak rond in het geruchtencircuit. Er is veel te doen over de telefoon; want volgens de geruchten wordt dit een nieuwe krachtpatser in een meer compacter jasje, samen met een gigantische accucapaciteit. De smartphone in kwestie zal tevens niet meer met een Alert Slider uitgerust worden, zo werd eerder al bekend. De fabrikant neemt afscheid van deze handige toevoeging.

We hoeven echter niet helemaal er rouwig om te zijn. OnePlus kiest er namelijk voor dit schuifje te vervangen door een knop. We kennen dit van Apple, dat de iPhone 15 Pro Max bijvoorbeeld als eerste al voorzag van een vergelijkbare vervanger. Het voordeel van deze knop is dat er meerdere acties aan gekoppeld kunnen worden. Niet alleen dus het geluidsprofiel aanpassen naar stil, geluid of trillen, maar bijvoorbeeld ook het uitvoeren van een actie. Denk aan het starten van de camera, zaklamp of iets anders.

Op de foto zien we verder dat de fabrikant kiest voor een plat scherm bij de OnePlus 13T. Verdere details ontbreken nog, maar nu er zoveel informatie al op straat ligt, is het vermoeden dat een aankondiging niet heel ver weg is.