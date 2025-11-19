    zondag 31 mei
    OnePlus 13 krijgt grote update naar Android 16 met OxygenOS 16

    Stefan Hage

    De bezitters van de OnePlus 13 krijgen een nieuwe update aangeboden. Het merk is begonnen met de verspreiding van Android 16 met OxygenOS 16 voor het toptoestel van begin dit jaar. De nieuwe versie brengt verschillende verbeteringen, zoals een sprankelend vergrendelscherm.

    OnePlus 13: update naar Android 16

    De update naar Android 16 is vanaf nu beschikbaar voor de gebruikers van de OnePlus 13. De smartphone werd begin dit jaar aangekondigd als het nieuwe toptoestel, al werd deze vorige week al opgevolgd door de OnePlus 15. DroidApp publiceerde hiervan de uitgebreide OnePlus 15 review. Het nieuwe model krijgt gelijk Android 16 met OxygenOS 16, en die update staat nu ook klaar voor de OnePlus 13. DroidApp kon je eerder al een uitgebreid voorproefje geven op de nieuwe skin van OnePlus: OxygenOS 16.

    Nieuw na de update is bijvoorbeeld Plus Mind, met Mind Space, de nieuwe functies van OnePlus AI. Maar ook zijn er dynamische foto’s voor het vergrendelscherm, waar bijvoorbeeld de klok achter verdwijnt. Dit worden Flux Thema’s genoemd, waarbij je nu ook de grootte van de klok aan kunt passen. OnePlus voorziet de telefoon verder van widgetnamen, een verbeterd menu, aanpassingen voor het vergrendelscherm en verbeteringen op het gebied van netwerk. De telefoon wordt ook bijgewerkt naar de november-patch.

    De update wordt vanaf nu uitgerold, zo horen we van Richard. Dit gebeurt gefaseerd, dus het kan even duren totdat alle gebruikers de nieuwe versie kunnen installeren. Krijg je een melding op je telefoon, dan kan het installeren beginnen. De update heeft een grootte van circa 3,43GB.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    De grote cameravergelijking: OnePlus 15 vs Pixel 10 Pro XL vs OnePlus 13
