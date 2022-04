Koningsdag apps: de beste en handigste apps voor je smartphone

Op 27 april is het Koningsdag 2022. Op deze dag trekken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima door de straten van Maastricht. Door heel Nederland zijn er tal van activiteiten, festivals en optredens. DroidApp zet zes handige Koningsdag 2022 apps voor je op een rij, zodat je helemaal voorbereid bent.

Koningsdag 2022 apps

Ook tijdens de komende editie van Koningsdag, is er keuze uit tal van activiteiten, optredens, vrijmarkten, festivals en andere bezigheden. DroidApp zet voor Koningsdag 2022 interessante apps voor je op een rij die niet alleen leuk kunnen zijn, maar ook juist heel praktisch.

Koningsdag Maastricht

Met de Koningsdag 2022 app blijf je op de hoogte van interessante informatie. Dit jaar komt de Koninklijke Familie aan in Maastricht en via de applicatie zie je precies de activiteiten. Je ziet in deze Koningsdag app ook de route van de Koninklijke familie.

NS Reisplanner Xtra

Omdat veel steden overvol zijn met kraampjes, evenementen en activiteiten, is het vaak de trein waarmee je je het beste kunt verplaatsen op Koningsdag. Op die dag rijdt de NS de zogenoemde ‘Oranjedienstregeling’. Via de NS Reisplanner app kan je precies zien of je trein rijdt, of hij vertraging heeft en of er wijzigingen zijn in de dienstregeling omtrent Koningsdag. Je kunt van tevoren al bekijken welke veranderingen er gaande zijn op het spoor, zodat je goed voorbereid op stap gaat. Maak je op deze dag vooral gebruik van de bus? Dan is de app OVinfo een aanrader.

Weer op Koningsdag

Wil je je spulletjes verkopen, maar kan er ieder moment een bui aankomen? Met de juiste weer-app kan je precies zien wanneer het weer droog wordt. Uit de grote weer-app test kwam Yr.no als beste uit de bus. Deze applicatie laat je het weer tot op het uur nauwkeurig zien. Altijd handig, ook voor na Koningsdag. Ook Weer & Radar is een fijne, nauwkeurige app.

EHBO – Rode Kruis

Hopelijk heb je deze applicatie niet nodig, maar wellicht komt de EHBO app absoluut van pas. Met de EHBO app kan je snel een AED-locatie vinden in de buurt van je huidige locatie. Tevens vind je in de app ook tips wat je in geval van bepaalde noodgevallen moet doen en kan je je huidige locatie direct doorgeven bij het bellen naar alarmnummer 112.

Radio 538

Ieder jaar houdt Radio 538 het event; 538 Koningsdag in de binnenstad van Breda. Hier gaat op het Chasséveld het publiek los op een grote verscheidenheid van artiesten. Met de Radio 538 app live luisteren en kijken naar het live-event en blijf je op de hoogte van bijvoorbeeld de line-up en dergelijke.

Tikkie

Wil je een extra betaalgelegenheid aanbieden, terwijl je je spulletjes aanbiedt op de vrijmarkt? De Tikkie app is dan best interessant; je laat gebruikers met hun eigen smartphone direct het geld betalen voor je videoband, krukje, jurkje of bordspel. Jij zet het bedrag in de app en de ander kan met een tik op de knop in orde gemaakt worden.S

Instagram

Natuurlijk wil jij de leukste foto’s, video’s en verhalen delen. Misschien wil je wel live verslag doen van de gebeurtenissen. De app van Instagram is hiervoor uitstekend geschikt. Je kunt via Stories live je verhaal delen en voorzien van leuke stickers en gifjes. Daarbij kun je via de tijdlijn de leukste foto’s met je vrienden delen.

Laatst bijgewerkt op 27 april 2022