Android Update Bulletin week 17: deze toestellen kregen updates

Android updates in week 17
Zoveel verschillende fabrikanten, zoveel verschillende updates. De Android-fabrikanten hebben ook afgelopen week niet stilgezeten. DroidApp geeft je wekelijks een overzicht met de updates die uit zijn gerold in de afgelopen zeven dagen. Dit zijn de updates van week 17.
Fairphone
- Fairphone 5: beveiligingsupdate april (bedankt, Paul!)
- Fairphone 6: beveiligingsupdate april
Samsung
- Samsung Galaxy S24: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy S24+: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy S24 Ultra: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy S24 FE: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy Z Fold 7: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy Z Flip 7: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy A56: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy A55: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy A53: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy A37: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy A35: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy A34: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy Xcover 7 Pro: beveiligingsupdate april