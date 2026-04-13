Close Menu
    woensdag 15 april
    Trending
    Samsung Galaxy Z Flip 5 header
    Nieuws

    Samsung deelt details beveiligingsupdate april 2026: 8 eigen patches

    Stefan Hage

    Samsung heeft de details gedeeld van de eigen beveiligingsupdate van april. Bovenop de patches van Google, voegt het merk ook eigen patches toe. In totaal gaat om acht patches van de fabrikant. De update wordt de komende tijd voor meer toestellen verspreid.

    Samsung’s patches voor april

    Iedere maand brengt Google een beveiligingsupdate uit. Niet geheel een verrassing is dat deze maand de beveiligingsupdate van april. Met deze update worden vele zwakke plekken en kwetsbaarheden aangepakt in het Android-besturingssysteem. Samsung heeft de update al verspreid naar de Galaxy S26– en Galaxy S25-serie en komt binnenkort naar meer modellen.

    Samsung Galaxy S24 camera

    Samsung deelt het nieuws dat ze acht patches zelf hebben toegevoegd aan de update. Hierbij worden specifieke Samsung-zaken aangepakt. Zo zien we in het overzicht dat er werk gemaakt is van kwetsbaarheden in Knox, DeX en het Always On Display. We zien verder dat Samsung gewerkt heeft aan het ontgrendelen en het gebruik van Bluetooth.

    Krijg je de update binnen op je Galaxy, dan horen we het graag van je. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

    Samsung Galaxy S26 productafbeelding
    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp