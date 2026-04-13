Samsung deelt details beveiligingsupdate april 2026: 8 eigen patches

Samsung heeft de details gedeeld van de eigen beveiligingsupdate van april. Bovenop de patches van Google, voegt het merk ook eigen patches toe. In totaal gaat om acht patches van de fabrikant. De update wordt de komende tijd voor meer toestellen verspreid.

Samsung’s patches voor april

Iedere maand brengt Google een beveiligingsupdate uit. Niet geheel een verrassing is dat deze maand de beveiligingsupdate van april. Met deze update worden vele zwakke plekken en kwetsbaarheden aangepakt in het Android-besturingssysteem. Samsung heeft de update al verspreid naar de Galaxy S26– en Galaxy S25-serie en komt binnenkort naar meer modellen.

Samsung deelt het nieuws dat ze acht patches zelf hebben toegevoegd aan de update. Hierbij worden specifieke Samsung-zaken aangepakt. Zo zien we in het overzicht dat er werk gemaakt is van kwetsbaarheden in Knox, DeX en het Always On Display. We zien verder dat Samsung gewerkt heeft aan het ontgrendelen en het gebruik van Bluetooth.

Krijg je de update binnen op je Galaxy, dan horen we het graag van je. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

