Android beveiligingsupdate november 2025 vrijgegeven

Google heeft een nieuwe security-patch voor de komende maand vrijgegeven. Het is de beveiligingsupdate van november, welke binnenkort voor een hoop Android-toestellen uitgerold zal worden.

Beveiligingsupdate van november

Iedere maand brengt Google een nieuwe security-patch uit voor het Android-systeem. Tablets, smartphones en andere Android-apparaten worden hiermee weer een stukje veiliger om te gebruiken. Met de beveiligingsupdate die door Google verspreidt wordt, kunnen fabrikanten aan de slag om de update te verbeteren voor hun toestellen. Ook wordt de update regelmatig uitgebreid met eigen patches, specifiek voor zaken die te maken hebben met het merk zelf.

In de komende tijd zullen we dus de nodige toestellen gaan zien die geüpdatet worden naar de beveiligingspatch van november. Het is vanuit Google niet bekend welke zaken er precies zijn aangepakt. Dat komen we pas later te weten, sinds Google onlangs de strategie rondom beveiligingsupdates heeft aangepast. Om een kwaadwillende niet onnodig veel informatie te geven, worden niet meer alle details gedeeld.

Krijg je de nieuwe beveiligingsupdate binnen, dan horen we het graag van je! Stuur ons een mailtje, met een screenshot en informatie over welk toestel de update krijgt, naar redactie@droidapp.nl.