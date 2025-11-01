Android in oktober 2025: de beste apps en het belangrijkste nieuws

We hebben een drukke maand vol nieuws achter de rug. In dit artikel blikken we terug op de maand oktober. Wat was het belangrijkste nieuws en wat zijn de beste Android-apps van oktober?

Android in oktober

Een maand met genoeg nieuws, dat is kort samengevat de maand oktober. DroidApp mocht naar Praag afreizen om de camera van de nieuwe OnePlus 15 te testen. Die smartphone is al aangekondigd voor China, en zal in november aangekondigd worden voor Europa. Maar we hebben meer nieuws gedeeld. Google heeft bijvoorbeeld de strategie omtrent beveiligingsupdates voor Android veranderd. Niet meer kom je gelijk bij release alles erover te weten.

Er waren in oktober grote storingen. Bij Amazon en bij Microsoft. Dit zorgde ervoor dat er een groot aantal diensten een tijd lang uitlagen. Denk aan NS, Duolingo en vele andere diensten. Ben je klant van KPN, dan kan het zomaar zijn dat je problemen ondervindt bij de Duitse grens. De provider heeft deze problemen nu erkent.

Oppo presenteerde haar nieuwe high-end modellen in de Oppo Find X9-serie. Nothing presenteerde de Nothing Phone (3a) Lite voor 249 euro. Anders dan andere toestellen van het merk, is de lichtgevende achterkant hier slechts een LED-lampje. Het merk toonde ook het nieuwe ‘Essential’, wat een stap moet zijn naar een persoonlijk AI besturingssysteem. Samsung liet haar nieuwe Galaxy XR-headset zien, en boort een nieuw hoofdstuk in de tech aan. Oppo presenteerde ook haar nieuwe ColorOS 16 skin, terwijl OnePlus ons kennis liet maken met OxygenOS 16.

Specials en reviews

Vergeten

Apps

We hebben in oktober aan verschillende apps aandacht besteed. We zetten de beste apps van oktober voor je op een rijtje.

Notion

We hebben de Notion review gepubliceerd. Deze uitgebreide notitie-app bundelt je takenlijstjes en notities in een handige app. Soms kan het even overweldigend zijn, hoeveel functies er aangeboden worden, maar heb je je weg gevonden, dan kan de pret beginnen. Er zitten verschillende AI-functies in Notion, en ook kun je handig tabellen en lijstjes maken. Notities kun je delen met anderen, zodat je samen kunt werken. Ook kun je werken met mappen en zijn er nog tal van andere opties.

Proton Mail

Proton is een Zwitsers merk met een aandacht voor privacy. De nieuwe Proton Mail app is in een nieuw jasje gestoken. In versie 7 is er een nieuw design, en zijn ook de bediening en de prestaties verbeterd. Je hebt sneller toegang tot veelgebruikte functies. Het ontwerp van de Proton Mail app is op iOS gelijk getrokken met die op Android. Je kunt een volledige offline-functie gebruiken, zodat je je mail kunt lezen, opstellen en kunt organiseren zonder internetverbinding. Handig voor in het vliegtuig!

Komoot

Een grote update is in oktober uitgebracht voor Komoot. De applicatie geeft je de mogelijkheid om wandel- of fietsroutes te maken in binnen- en buitenland. Deze kun je helemaal zelf samenstellen, maar je kunt ook kiezen uit tal van routes die door andere gebruikers zijn gemaakt. Na de update zie je een verfijning van de interface met nieuwe kleuren, een lettertype en pictogrammen. Ook wordt er gebruik gemaakt van meer illustraties. Tevens zijn verschillende onderdelen in de app opnieuw herzien.

Spotify

Muziekdienst Spotify heeft in oktober ook enkele verbeteringen doorgevoerd. Je hebt vanaf nu meer invloed op je algoritme, zodat nog beter de muziek die je leuk vindt voorgeschoteld krijgt. Daarnaast is er een koppeling gemaakt met ChatGPT. Voortaan kun je de AI-dienst gebruiken om een perfecte Spotify-afspeellijst te maken. Tot slot is er een optie toegevoegd waarmee je concertlocaties kunt volgen. Op die manier ben je altijd op de hoogte wanneer je favoriete artiest op tour gaat.

Duolingo

Duolingo ken je al als app om een nieuwe taal te leren, maar in de afgelopen jaren zijn meer opties toegevoegd. Zo is het mogelijk om je wiskunde bij te spijkeren met oefeningen. Sinds kort kun je ook leren schaken in Duolingo. Je krijgt verschillende tactieken en kunstjes te leren, waarna je eventueel ook nog een heel potje schaken tegen de computer kunt oefenen.

