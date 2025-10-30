Nothing Phone (3a) Lite met transparante achterkant voor 249 euro

Nothing heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. Deze nieuwe telefoon moet een interessante keuze zijn in het meer betaalbare segment. De smartphone draagt de naam Nothing Phone (3a) Lite en moet krachtige prestaties voor een aantrekkelijke prijs.

Nothing Phone (3a) Lite aangekondigd

Nothing heeft dit jaar al drie toestellen aangekondigd, nu komt er een vierde toestel bij. De smartphonefabrikant heeft de Nothing Phone (3a) Lite aangekondigd. De fabrikant heeft hiermee een toestel in het goedkopere segment, waarbij aandacht besteed is aan het ontwerp, prestaties en een naar eigen zeggen aantrekkelijke prijs. Die prijs komt uit op 249 euro. Voor dat geld kun je kiezen uit de witte en de zwarte kleur. De telefoon is IP54 stof- en waterbestendig en biedt Glyph Light. Dit is een nieuwe variant op de Glyph Interface met een notificatielampje die je op de hoogte houdt van meldingen.

De telefoon heeft een glazen behuizing. Daarin zien we een interne batterijbehuizing van aluminium. Dit is een 5000 mAh accu, die ondersteuning biedt voor 33W snelladen. Tevens is er 5W reverse charging. Aan boord vind je een MediaTek Dimensity 7300 Pro processor, 8GB RAM en je kunt het interne geheugen uitbreiden met een geheugenkaart. Het interne geheugen komt uit op 128GB.

De Nothing Phone (3a) Lite biedt een 6,77 inch AMOLED-scherm met een maximale piekhelderheid van 3000 nits. Nothing laat de telefoon draaien op Android 16 met Nothing OS 3.5. Opties zoals Smart Drawer voor automatische app-organisatie en meer, biedt Nothing aan op het toestel. Android 16 met Nothing OS 4.0 komt begin 2026 naar de Phone (3a) Lite.

De smartphone is binnenkort officieel verkrijgbaar, ook in Nederland.