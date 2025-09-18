Nothing OS 4.0 aangekondigd met verfijnd ontwerp en vernieuwde dark mode

Een nieuwe update is aangekondigd door Nothing. Met de update naar Android 16, krijgen gebruikers ook toegang tot de nieuwe skin van de fabrikant. Het doek is nu definitief van Nothing OS 4.0 gehaald.

Nothing OS 4.0

Fabrikant Nothing heeft de nieuwe Nothing OS 4.0 skin aangekondigd. De nieuwe versie van de skin is gebaseerd op Android 16 en zal in de komende tijd voor toestellen beschikbaar komen. In Nothing OS 4.0 heeft het merk gewerkt aan een vernieuwd vergrendelscherm en een verfijnd ontwerp. Volgens Nothing moet dit gebruikers een eenvoudigere en functionelere ervaring bieden.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Met Nothing OS 4.0 krijg je een vernieuwde Quick Settings-knop. Deze geeft toegang tot nieuwe, bredere tegels voor bepaalde items en het geheel moet overzichtelijker zijn. Er zijn verschillende nieuwe Always On Display-opties en er is een bijgewerkte donkere modus. Deze biedt een verbeterd contrast voor een strakkere uitstraling. Verder moet de schuifregelaar voor de schermhelderheid sneller reageren en is er ondersteuning voor twee zwevende app-pictogrammen. Op deze manier kun je nog sneller schakelen tussen je favoriete apps. Deze functie wordt Popn Up View genoemd. Verder is er gewerkt aan optimalisaties voor apps, wat je moet merken bij het openen van apps, dat een stuk soepeler moet gaan.

Nothing OS 4.0 biedt een bijgewerkte camera-interface en een slimmere galerij-app met extra opties. Onder andere kun je menu kiezen uit verschillende bedieningselementen. Een nieuw dashboard moet gebruikers inzicht geven in hun AI-gebruik.

Nothing zal de nieuwe update binnenkort als eerst beschikbaar stellen als bètaversie. Hierbij staat de Nothing Phone (3) vooraan, waarna andere modellen zullen volgen. De update komt niet beschikbaar voor de Nothing Phone (1). Eerder werd bekend dat de ondersteuning voor dit toestel gestopt is.