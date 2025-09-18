Close Menu
    donderdag 18 september
    Nothing OS 4.0 header
    Nieuws

    Nothing OS 4.0 aangekondigd met verfijnd ontwerp en vernieuwde dark mode

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    Een nieuwe update is aangekondigd door Nothing. Met de update naar Android 16, krijgen gebruikers ook toegang tot de nieuwe skin van de fabrikant. Het doek is nu definitief van Nothing OS 4.0 gehaald.

    Nothing OS 4.0

    Fabrikant Nothing heeft de nieuwe Nothing OS 4.0 skin aangekondigd. De nieuwe versie van de skin is gebaseerd op Android 16 en zal in de komende tijd voor toestellen beschikbaar komen. In Nothing OS 4.0 heeft het merk gewerkt aan een vernieuwd vergrendelscherm en een verfijnd ontwerp. Volgens Nothing moet dit gebruikers een eenvoudigere en functionelere ervaring bieden.

    Met Nothing OS 4.0 krijg je een vernieuwde Quick Settings-knop. Deze geeft toegang tot nieuwe, bredere tegels voor bepaalde items en het geheel moet overzichtelijker zijn. Er zijn verschillende nieuwe Always On Display-opties en er is een bijgewerkte donkere modus. Deze biedt een verbeterd contrast voor een strakkere uitstraling. Verder moet de schuifregelaar voor de schermhelderheid sneller reageren en is er ondersteuning voor twee zwevende app-pictogrammen. Op deze manier kun je nog sneller schakelen tussen je favoriete apps. Deze functie wordt Popn Up View genoemd. Verder is er gewerkt aan optimalisaties voor apps, wat je moet merken bij het openen van apps, dat een stuk soepeler moet gaan.

    Nothing OS 4.0

    Nothing OS 4.0 biedt een bijgewerkte camera-interface en een slimmere galerij-app met extra opties. Onder andere kun je menu kiezen uit verschillende bedieningselementen. Een nieuw dashboard moet gebruikers inzicht geven in hun AI-gebruik.

    Nothing OS 4.0 notifcaties

    Nothing zal de nieuwe update binnenkort als eerst beschikbaar stellen als bètaversie. Hierbij staat de Nothing Phone (3) vooraan, waarna andere modellen zullen volgen. De update komt niet beschikbaar voor de Nothing Phone (1). Eerder werd bekend dat de ondersteuning voor dit toestel gestopt is.

    Nothing Phone (3) productafbeelding
    Nothing Phone (3)
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 719,00 euro
    Alle informatie

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

