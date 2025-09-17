Samsung deelt data voor uitrol van Android 16 met One UI 8

Een grote update is aanstaande voor de Samsung Galaxy-toestellen. Voor een hele reeks toestellen wordt gewerkt aan de update naar Android 16 met One UI 8. Een lokale tak van Samsung heeft nu een overzicht gedeeld met specifieke data waarop de update beschikbaar zal komen.

Op deze datum krijg je Android 16 met One UI 8

De Samsung Galaxy S25-serie zal de eerste reeks toestellen zijn, die bijgewerkt zal worden naar Android 16 met de nieuwe skin van het merk; One UI 8. Maandag deelde Samsung dat een groot aantal toestellen bijgewerkt zal worden met de update, maar een duidelijke tijdlijn bleef uit. De fabrikant liet wel weten dat na de S25-modellen, de S24-serie zal volgen. Wanneer die toestellen de nieuwe versie krijgen, dat is onbekend.

Toch lijkt er langzaam maar zeker wat meer informatie te komen. De lokale tak van Samsung Brazilië deelt namelijk een tijdschema met precieze data. Hoewel het om een andere regio gaat, lijkt het erop dat de data overeen kan komen met wanneer de update in Europa beschikbaar kan komen. Wel dient het met de uitrol allemaal goed gaan. Wanneer er onverhoopt bugs of problemen opduiken, kan de update teruggetrokken worden en moet er gewacht worden op een fix.

Android 16 met One UI 8 deelt een hoop verbeteringen op het gebied van kleine verbeteringen, zoals in de beveiliging. Maar er zijn ook meer zichtbare vernieuwingen en verbeteringen. Zo zijn er meer AI-functies, krijgen toestellen met grotere schermen meer mogelijkheden voor de weergave en zijn Knox en Now Brief en Now Bar verder uitgebreid.

Samsung Brazilië deelt onderstaand overzicht. Houd er dus rekening mee dat er wat speling in kan zitten met de Europese data.

Galaxy S

Model Beschikbaarheid Galaxy S25, S25+, S25 Edge en S25 Ultra Vanaf 18 september Galaxy S24, S24+, S24 FE en S24 Ultra Vanaf 25 september Galaxy S23, S23+, S23 FE en S23 Ultra Vanaf 2 oktober Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra Vanaf 6 oktober Galaxy S21 FE Vanaf 16 oktober

Galaxy Z

Model Beschikbaarheid Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 Vanaf 25 september Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 Vanaf 2 oktober Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 Vanaf 6 oktober

Galaxy A

Model Beschikbaarheid Galaxy A56 5G en A36 5G Vanaf 25 september Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17 en A17 5G Vanaf 2 oktober Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5G Vanaf 6 oktober Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G en A06 Vanaf 16 oktober Galaxy A33 5G Vanaf 23 oktober

Galaxy Tab

Model Beschikbaarheid Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE en Tab S10 Lite Vanaf 2 oktober Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra en Tab S9 FE Vanaf 6 oktober Galaxy Tab S8, Tab S8+ en Tab S8 Ultra Vanaf 16 oktober

Dank voor de tip Richard