Close Menu
    woensdag 17 september
    Trending
    Samsung Galaxy S23 Ultra header
    Nieuws

    Samsung deelt data voor uitrol van Android 16 met One UI 8

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties3 minuten leestijd

    Een grote update is aanstaande voor de Samsung Galaxy-toestellen. Voor een hele reeks toestellen wordt gewerkt aan de update naar Android 16 met One UI 8. Een lokale tak van Samsung heeft nu een overzicht gedeeld met specifieke data waarop de update beschikbaar zal komen.

    Op deze datum krijg je Android 16 met One UI 8

    De Samsung Galaxy S25-serie zal de eerste reeks toestellen zijn, die bijgewerkt zal worden naar Android 16 met de nieuwe skin van het merk; One UI 8. Maandag deelde Samsung dat een groot aantal toestellen bijgewerkt zal worden met de update, maar een duidelijke tijdlijn bleef uit. De fabrikant liet wel weten dat na de S25-modellen, de S24-serie zal volgen. Wanneer die toestellen de nieuwe versie krijgen, dat is onbekend.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 review

    Toch lijkt er langzaam maar zeker wat meer informatie te komen. De lokale tak van Samsung Brazilië deelt namelijk een tijdschema met precieze data. Hoewel het om een andere regio gaat, lijkt het erop dat de data overeen kan komen met wanneer de update in Europa beschikbaar kan komen. Wel dient het met de uitrol allemaal goed gaan. Wanneer er onverhoopt bugs of problemen opduiken, kan de update teruggetrokken worden en moet er gewacht worden op een fix.

    Android 16 met One UI 8 deelt een hoop verbeteringen op het gebied van kleine verbeteringen, zoals in de beveiliging. Maar er zijn ook meer zichtbare vernieuwingen en verbeteringen. Zo zijn er meer AI-functies, krijgen toestellen met grotere schermen meer mogelijkheden voor de weergave en zijn Knox en Now Brief en Now Bar verder uitgebreid.

    Samsung Brazilië deelt onderstaand overzicht. Houd er dus rekening mee dat er wat speling in kan zitten met de Europese data.

    Galaxy S

    Model Beschikbaarheid
    Galaxy S25, S25+, S25 Edge en S25 Ultra Vanaf 18 september
    Galaxy S24, S24+, S24 FE en S24 Ultra Vanaf 25 september
    Galaxy S23, S23+, S23 FE en S23 Ultra Vanaf 2 oktober
    Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra Vanaf 6 oktober
    Galaxy S21 FE Vanaf 16 oktober

    Galaxy Z

    Model Beschikbaarheid
    Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 Vanaf 25 september
    Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 Vanaf 2 oktober
    Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 Vanaf 6 oktober

    Galaxy A

    Model Beschikbaarheid
    Galaxy A56 5G en A36 5G Vanaf 25 september
    Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17 en A17 5G Vanaf 2 oktober
    Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5G Vanaf 6 oktober
    Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G en A06 Vanaf 16 oktober
    Galaxy A33 5G Vanaf 23 oktober

    Galaxy Tab

    Model Beschikbaarheid
    Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE en Tab S10 Lite Vanaf 2 oktober
    Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra en Tab S9 FE Vanaf 6 oktober
    Galaxy Tab S8, Tab S8+ en Tab S8 Ultra Vanaf 16 oktober

    Dank voor de tip Richard

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Samsung deelt officiële updateplannen Android 16 met One UI 8
    Samsung deelt officiële updateplannen Android 16 met One UI 815/09/2025
    ‘Samsung wil meeste toestellen in twee maanden naar Android 16 updaten’
    ‘Samsung wil meeste toestellen in twee maanden naar Android 16 updaten’08/09/2025
    Samsung Galaxy S25-serie krijgt Android 16 met One UI 8 in september
    Samsung Galaxy S25-serie krijgt Android 16 met One UI 8 in september27/08/2025
    One UI 8: dit zijn alle nieuwe functies die Samsung toevoegt
    One UI 8: dit zijn alle nieuwe functies die Samsung toevoegt29/05/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp