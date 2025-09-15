Samsung deelt officiële updateplannen Android 16 met One UI 8

De komst van Android 16 met One UI 8 komt steeds dichterbij voor de Galaxy-toestellen van Samsung. De fabrikant deelt het nieuws dat de officiële uitrol van de update is begonnen voor de Galaxy S25-serie. Daarnaast deelt het merk de plannen voor het updaten van toestellen naar de nieuwste softwareversie.

Android 16-plannen van Samsung

De plannen van Samsung voor de uitrol van Android 16 met One UI 8 zijn eindelijk bekend. De fabrikant is vandaag begonnen met het verspreiden van de update voor de Galaxy S25-serie. Echter is op moment van schrijven de update nog niet beschikbaar in Nederland, maar dat zal niet lang op zich laten wachten. One UI 8 kenmerkt zich door meer nieuwe AI-functies en natuurlijk het nieuws van Android 16, dat we eerder al konden ervaren op de nieuwste foldables. We schreven dit onder andere in de Galaxy Z Flip 7 review.

Samsung deelt nu in een persbericht meer informatie over wanneer we de update voor verschillende smartphones en tablets kunnen verwachten. Deze week zal de update beschikbaar komen voor de Samsung Galaxy S25-serie, bestaande uit de Galaxy S25, S25+, S25 Ultra en de Galaxy S25 Edge. Zonder een specifieke datum te noemen, laat Samsung weten dat andere modellen later dit jaar volgen. Specifiek gaat het om de Galaxy S24-serie, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6. De onlangs aangekondigde Galaxy S25 FE draait vanuit de doos al op Android 16.

Toestellen die Android 16 krijgen

In het overzicht dat Samsung deelt, laat de fabrikant weten dat dit jaar de update naar Android 16 met One UI 8 geïntroduceerd zal worden op de volgende modellen; Galaxy S25-serie, Galaxy S24-serie, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S24 FE, Galaxy S23-serie, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S23 FE, Galaxy S22-serie, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10-serie, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9-serie, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8-serie, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G en Galaxy A33 5G.

Eerder verscheen al een overzicht met data waarop Samsung de update zou willen uitrollen. Volgens nieuwe berichten zou dit iets veranderd zijn. Het zou nu zo zijn dat de S24-, S23 en S22-serie de update in oktober krijgt, net als de Fold en Flip 6, en Tab S10- en S9-serie. In november zouden de Flip/Fold 5 en 4 de update krijgen.

Nieuwe functies zijn er genoeg te melden. Zo krijgen de Flip 5, 6 en 7-modellen de vernieuwde Now Bar op het externe scherm met realtime app-activiteit en bijvoorbeeld de mediaspeler. Tevens is er Now Brief met gepersonaliseerde dagelijkse updates. Op basis van beveiliging is Knox uitgebreid. Samsung voegt aan One UI 8 Gemini Live toe, zodat het natuurlijke communicatie met AI mogelijk maakt. Circle to Search is ook weer aanwezig. Volgens Samsung is One UI 8 afgestemd op de verschillende groottes van tablets en smartphones, zodat de bediening van deze apparaten nog makkelijker wordt gemaakt.

Update binnen?

Krijg je de update binnen op je Samsung? Dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl. Dan nemen we het nieuws mee in de berichtgeving!

