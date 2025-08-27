Close Menu
    woensdag 27 augustus
    Trending
    Samsung Galaxy S25 Ultra header
    Nieuws

    Samsung Galaxy S25-serie krijgt Android 16 met One UI 8 in september

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties2 minuten leestijd

    Volgende maand kunnen de bezitters van een toestel uit de Samsung Galaxy S25-serie een grote update verwachten. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat de update naar Android 16, met One UI 8 in september beschikbaar zal komen.

    Android 16 voor Galaxy S25 is onderweg

    De Samsung Galaxy S25-serie zal volgende maand bijgewerkt worden met de update naar Android 16, met One UI 8. Dit laat de fabrikant weten in een blogpost, waarin het dieper ingaat op de software-ontwikkeling van de nieuwe versie. In september zal de Galaxy S25-serie als eerst aan de beurt zijn om de update binnen te halen. Dit betekent dat de update in de komende weken beschikbaar zal komen voor de Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra en de Galaxy S25 Edge. In de tijd erna zullen andere smartphoneseries bijgewerkt worden met de nieuwste versie.

    Samsung Galaxy S25 Now Brief

    Samsung voegt aan Android 16 de nieuwe skin van het bedrijf toe: One UI 8. Deze update kennen we al van de Galaxy Z Flip 7 en Galaxy Z Fold 7. Die twee smartphones werden op de markt gebracht met Android 16. We gingen er dieper op in, in de Galaxy Z Flip 7 review. Die nieuwe verbeteringen zullen we dus ook gaan zien op de Galaxy S25-modellen. De nieuwe versie krijgt verschillende verbeteringen. Zo wordt Now Bar op het vergrendelscherm verder uitgebreid en zien we ook verbeteringen voor Galaxy AI. Er zijn ook enkele aanpassingen doorgevoerd in systeem-apps en er is een vernieuwde weer-app.

    Een datum waarop Samsung start met de uitrol van Android 16 is nog niet bekend.

    Samsung Galaxy S25 productafbeelding
    Samsung Galaxy S25
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 599,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25+ productafbeelding
    Samsung Galaxy S25+
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 779,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25 Ultra productafbeelding
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 979,00 euro
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    ‘Samsung Galaxy S25-serie krijgt nieuw watermerk en dat komt bekend voor’
    ‘Samsung Galaxy S25-serie krijgt nieuw watermerk en dat komt bekend voor’19/08/2025
    Samsung Galaxy S25-serie krijgt beveiligingsupdate augustus
    Samsung Galaxy S25-serie krijgt beveiligingsupdate augustus13/08/2025
    Samsung Galaxy S25 Ultra review: bekend recept, maar toch anders
    Samsung Galaxy S25 Ultra review: bekend recept, maar toch anders15/03/2025
    Samsung presenteert Galaxy Tab S10 Lite met leuke cashback
    Samsung presenteert Galaxy Tab S10 Lite met leuke cashback26/08/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp