Samsung Galaxy S25-serie krijgt Android 16 met One UI 8 in september

Volgende maand kunnen de bezitters van een toestel uit de Samsung Galaxy S25-serie een grote update verwachten. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat de update naar Android 16, met One UI 8 in september beschikbaar zal komen.

Android 16 voor Galaxy S25 is onderweg

De Samsung Galaxy S25-serie zal volgende maand bijgewerkt worden met de update naar Android 16, met One UI 8. Dit laat de fabrikant weten in een blogpost, waarin het dieper ingaat op de software-ontwikkeling van de nieuwe versie. In september zal de Galaxy S25-serie als eerst aan de beurt zijn om de update binnen te halen. Dit betekent dat de update in de komende weken beschikbaar zal komen voor de Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra en de Galaxy S25 Edge. In de tijd erna zullen andere smartphoneseries bijgewerkt worden met de nieuwste versie.

Samsung voegt aan Android 16 de nieuwe skin van het bedrijf toe: One UI 8. Deze update kennen we al van de Galaxy Z Flip 7 en Galaxy Z Fold 7. Die twee smartphones werden op de markt gebracht met Android 16. We gingen er dieper op in, in de Galaxy Z Flip 7 review. Die nieuwe verbeteringen zullen we dus ook gaan zien op de Galaxy S25-modellen. De nieuwe versie krijgt verschillende verbeteringen. Zo wordt Now Bar op het vergrendelscherm verder uitgebreid en zien we ook verbeteringen voor Galaxy AI. Er zijn ook enkele aanpassingen doorgevoerd in systeem-apps en er is een vernieuwde weer-app.

Een datum waarop Samsung start met de uitrol van Android 16 is nog niet bekend.

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 599,00 euro

Samsung Galaxy S25+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 779,00 euro