    woensdag 13 augustus
    Samsung Galaxy S25 serie header
    Nieuws

    Samsung Galaxy S25-serie krijgt beveiligingsupdate augustus

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Ben je in het bezit van een toestel uit de Samsung Galaxy S25-serie, dan is er goed nieuws. Samsung is gestart met het verspreiden van een nieuwe update voor de telefoons. De modellen krijgen een nieuwe security-patch aangeboden.

    Galaxy S25: augustus-update

    De nieuwe beveiligingsupdate van augustus staat klaar voor drie Samsung-toestellen. De Samsung Galaxy S25-serie wordt bijgewerkt met deze nieuwe update. Dit krijgen we in onze mailbox te horen van Theo, die de update kan installeren op zijn Galaxy S25. Naast dit toestel kan de update ook gedownload worden op de Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra.

    Galaxy S25 augustus update

    De update van augustus brengt de patches die vanuit Google aan de update zijn toegevoegd. Tevens heeft Samsung onlangs ook een eigen overzicht gedeeld, met de patches vanuit henzelf. Dit wordt gecombineerd tot één update. Daarbij is het goed mogelijk dat het merk nog verbeteringen in de stabiliteit en bugfixes zijn doorgevoerd.

    Zodra je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone. Je kunt via de instellingen > software-update ook handmatig controleren of de update beschikbaar is.

    Samsung Galaxy S25 productafbeelding
    Samsung Galaxy S25
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 589,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25+ productafbeelding
    Samsung Galaxy S25+
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 789,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25 Ultra productafbeelding
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 979,00 euro
    Alle informatie

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

