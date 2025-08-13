Samsung Galaxy S25-serie krijgt beveiligingsupdate augustus

Ben je in het bezit van een toestel uit de Samsung Galaxy S25-serie, dan is er goed nieuws. Samsung is gestart met het verspreiden van een nieuwe update voor de telefoons. De modellen krijgen een nieuwe security-patch aangeboden.

Galaxy S25: augustus-update

De nieuwe beveiligingsupdate van augustus staat klaar voor drie Samsung-toestellen. De Samsung Galaxy S25-serie wordt bijgewerkt met deze nieuwe update. Dit krijgen we in onze mailbox te horen van Theo, die de update kan installeren op zijn Galaxy S25. Naast dit toestel kan de update ook gedownload worden op de Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra.

De update van augustus brengt de patches die vanuit Google aan de update zijn toegevoegd. Tevens heeft Samsung onlangs ook een eigen overzicht gedeeld, met de patches vanuit henzelf. Dit wordt gecombineerd tot één update. Daarbij is het goed mogelijk dat het merk nog verbeteringen in de stabiliteit en bugfixes zijn doorgevoerd.

Zodra je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone. Je kunt via de instellingen > software-update ook handmatig controleren of de update beschikbaar is.

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 589,00 euro

Samsung Galaxy S25+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 789,00 euro