Samsung Galaxy A17 lekt volledig uit: strak ontwerp en 6 jaar updates

Nieuwe beelden en informatie zijn opgedoken van de Samsung Galaxy A17. Het nieuwe toestel wordt in afwachting van de aankondiging nu verder uit de doeken gedaan. We zien duidelijke foto’s en krijgen de nodige specificaties te weten.

Samsung Galaxy A17 in het nieuws

De Samsung Galaxy A17 komt voorbij in het nieuws. We verwachten de aankondiging ergens in de komende tijd, eerder dook er al informatie op. De opvolger van de Galaxy A16 is opgedoken bij verschillende retailers in Europa. Dit doet vermoeden dat een aankondiging niet meer heel lang op zich laat wachten. Het toestel zal debuteren met de Exynos 1330 chipset en een 50 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie.

De nieuwe smartphone krijgt een 6,7 inch Super AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Dit scherm biedt een 90Hz verversingssnelheid en biedt een druppel-noch met 13 megapixel lens. De maximale helderheid van het scherm komt uit op 1100 nits. Verder verwachten we aan de achterkant ook een 5 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens.

In de promotiefoto’s die uit zijn gelekt, wordt duidelijk dat Samsung de Galaxy A17 zes jaar updates krijgt. Niet alleen Android-updates maar ook beveiligingsupdates. Er is ruimte voor een geheugenkaart en er is een 5000 mAh batterij met 25W laden. De telefoon is IP54 gecertificeerd en zou uitgebracht worden met 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Voor Frankrijk wordt een prijs genoemd van 230 euro, in Spanje komt de versie met 6GB RAM en 256GB opslagruimte op de markt voor 309 euro. De Galaxy A16 kwam voor 199 euro op de markt, al ging het toen wel om een 4G-versie. De 5G-versie begon ook bij 229 euro.