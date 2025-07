Samsung Galaxy A17 van alle kanten gespot: dit wordt de nieuwe prijsvechter

Samsung weet al jaar in, jaar uit goed te scoren met de Galaxy A-modellen. Deze toestellen zijn er in verschillende segmenten en dus met verschillende prijzen. Als opvolger van de Samsung Galaxy A16, is nu de Galaxy A17 onderweg. Het nieuwe toestel is van alle kanten nu uitgelekt.

Samsung Galaxy A17 op beeld

De collega’s van Android Headlines hebben beelden gedeeld van de nieuwe Samsung Galaxy A17. Het nieuwe toestel zal de huidige Galaxy A16 opvolgen. Dat toestel is uitgebracht in het goedkopere segment en scoor je bijvoorbeeld nu al voor een bedrag van minder dan 130 euro. Een opvolger is nu dus onderweg en die zal de niet verrassende naam Galaxy A17 dragen. De huidige A16 werd in november aangekondigd, dus het is goed mogelijk dat de A17 ook rond die maand komt.

De Samsung Galaxy A17 komt met een vergelijkbaar design als het huidige model. We zien wel een kleine verandering bij de cameramodule; we zien de zwarte balk tussen de cameralenzen. Ook bij de camera aan de voorkant zien we een verandering. Bij het nieuwe toestel zien we een duidelijke druppel, waar dit bij de A16 net wat anders oogde.

Qua specificaties worden al enkele geruchten gedeeld. Samsung zou de Galaxy A17 volgens het bericht willen voorzien van hetzelfde formaat als de A16. Dit betekent een toestel van 164,4 x 77,9 x 7,9 millimeter. We verwachten een Exynos 1380 chipset, een 6,7 inch AMOLED-scherm en een 5000 mAh batterij met 25W. Voor fotografie krijgt het toestel een 50 megapixel hoofdcamera, 5 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens.

Alle details zullen we in de komende maanden te weten komen, als Samsung het toestel officieel aankondigt.