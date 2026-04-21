Oppo Find X9 Ultra aangekondigd: Hasselblad-camera en hoge prijs

Voor dit jaar heeft Oppo de Find X9-serie eerder al aangekondigd. Vandaag komt het merk met de echte krachtpatser: de Oppo Find X9 Ultra. Dit nieuwe toestel zet de camera centraal en ook wat betreft de specificaties zit het wel goed.

Oppo Find X9 Ultra aangekondigd

In de afgelopen tijd kwam het nodige aan nieuws over de Oppo Find X9 Ultra al naar buiten. Vandaag heeft de fabrikant het nieuwe toestel in de Find X9-serie aangekondigd. Eerder hebben we de Oppo Find X9 Pro review gepubliceerd. Dat toestel gooide al hoge ogen met de camera, dat moet de Find X9 Ultra nog beter maken. Oppo werkt weer samen met Hasselblad en volgens de fabrikant moet de camera van de Find X9 Ultra nog beter zijn dan we eerder hebben gezien. Dat betekent dat de Samsung Galaxy S26 Ultra en de Xiaomi 17 Ultra, die we eerder in een uitgebreide camera-vergelijking hebben vergeleken, hun borst nat kunnen maken.

Camera

De Oppo Find X9 Ultra is voorzien van het nieuwe Master Lens Design, waarbij Oppo een nog betere fotokwaliteit belooft. Dit samen met een nieuw ‘Hasselblad Master Camera System’. De hoofdcamera is een 200 megapixel lens, welke samen met Sony is ontwikkeld. Het is de grootste 200MP sensor die in een smartphone is gebruikt. Dankzij het diafragma van f/1.5 wordt er veel licht doorgelaten, wat de kwaliteit ten goede komt. Hierbij biedt het toestel een 50 megapixel groothoeklens welke eveneens meer licht binnenlaat. Dan is er nog de 200 megapixel 3x telefotolens, wat weer de grootste telefoto-sensor is die in een smartphone gebruikt is. Ook hierbij belooft de Chinese fabrikant weer de nodige verbeteringen, waarbij de hoofdcamera bijna 9x meer licht doorlaat dan bij de Samsung Galaxy S26 Ultra. De telelens kan ook gebruikt worden voor 15mm macro-shots. Er is nog een vierde lens: de 50 megapixel 10x telefotolens met 10x optische zoom tot 230mm. Daarbij kun je met deze lens 20x zoomen in optische kwaliteit, op 460mm (hybrid zoom).

Dankzij verschillende verbeteringen in de techniek, belooft het bedrijf dat verschillende functies je foto’s gaan verbeteren. Zo kun je zonder compromis foto’s maken in 200 megapixel. Tevens moeten verschillende AI-functies ruis tegengaan. De speciale, fysieke True Color Camera zorgt ervoor dat je foto’s beter worden doordat alle informatie over kleuren verzameld worden door deze sensor. Dit moet ook gemerkt worden bij bewegingen en bij het maken van foto’s. Speciale stijlen zorgen voor de beste foto in verschillende omstandigheden. Zo is er de Hasselblad Master Mode met veel tools die je aan kunt passen, en is er een speciale portretmodus. Dit alles in een vernieuwde camera-app, die nog verder verfijnd moet zijn.

Is het allemaal nog niet genoeg, dan kun je de teleconverter-lens gebruiken. Deze plaats je op het toestel waarmee je je onderwerp nog dichterbij kunt halen. Het zorgt voor een 300 millimeter brandpuntafstand met volledige kwaliteit.

Er is ook een Explorer Case, die een extra cameragrip biedt, met een ingebouwde batterij. Dit zorgt voor net wat meer grip op het toestel met extra knoppen. Ideaal tijdens het fotograferen. Ook kun je er een 67 millimeter filter op draaien.

Op het gebied van videografie, is de Oppo voorzien van 4K 60fps video-mogelijkheid op alle lenzen, inclusief ondersteuning voor Dolby Vision. De hoofd- en 3x telefotolens bieden ook 4K 120fps ondersteuning. Op de hoofdcamera kun je ook kiezen voor de 8K 30fps kwaliteit. Professionals kunnen gebruik maken van de O-Log2 met ACES-ondersteuning.

Design en specs

De Oppo komt beschikbaar in twee smaken: Tundra Umber met een zwart ontwerp met een kunstlederen vormgeving. En Canyon Orange, in oranje gehuld en met een matte afwerking. De smartphone is IP68 en IP69 gecertificeerd, waardoor stof en water geen probleem zullen zijn. Het gewicht van de smartphone komt uit op 236 gram voor de Tundra Umber-variant en 235 gram voor de Canyon Orange. Aan boord van het toestel vind je de Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset.

Aan de voorkant bevindt zich het 6,8 inch QHD+ beeldscherm, dat overweg kan met een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz, bij sommige games is dit 144Hz. De batterij is weer gigantisch gegroeid. De Oppo Find X9 Ultra biedt een accucapaciteit komt uit op 7050 mAh, wat een silicon-carbonaccu is. Deze kun je opladen met 100W, of draadloos met 50W. Er is 12GB aan werkgeheugen, terwijl de opslagruimte uitkomt op 512GB.

Software

De Oppo Find X9 Ultra komt op de markt met ColorOS 16, dat gebaseerd is op Android 16. Dit kennen we al van andere Oppo-telefoons. Met Live Space verschijnen onderin beeld de snelkoppelingen naar notificaties of bijvoorbeeld je actieve muziekspeler. Wat we kennen van OnePlus, is AI Mind Space. Hiermee kan informatie op het scherm geanalyseerd worden. Met het nieuwe AI Bill Manager kan de tool inzicht geven in je inkomsten en uitgaven, bijvoorbeeld van een kassabon die je fotografeert.

AI Mind Pilot integreert verschillende AI-diensten, zoals Perplexity, DeepSeek en Gemini om je vraag te beantwoorden. Hierdoor hoef je geen andere app te gebruiken. Deze dienst zal echter eerst in Azië uitgebracht worden, en pas in een later stadium in Europa. AI Menu Translation is een andere nieuwe functie, die de menukaart in een voor jou vreemde taal vertaalt. Hierbij kan het ook verder kijken naar bijvoorbeeld ingrediënten en plaatjes van het gerecht. Tevens kan Quick Share overweg met Apple-producten, zoals Samsung eerder al beschikbaar stelde voor de Galaxy S26-serie.

Wat betreft de updates kan de Oppo Find X9 Ultra rekenen op vijf Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates. Dit is minder lang dan bij concurrenten zoals de Galaxy S26 Ultra.

Beschikbaarheid

Oppo brengt haar nieuwe Oppo Find X9 Ultra vanaf 7 mei uit in Europa. Voor de smartphone geldt een adviesprijs van 1699 euro.