Oppo Find X9 Ultra: dit zijn de officiële persfoto’s van camera-killer

We zien meer beelden van de nieuwe Oppo Find X9 Ultra. De nieuwe ‘camera-killer’ van de fabrikant zal 21 april officieel aangekondigd worden. Nu deelt het merk alvast foto’s van de nieuwe smartphone. Er komen drie kleuren aan van het toestel.

De laatste tijd komen er veel berichten binnen over de nieuwe Oppo Find X9 Ultra. De nieuwe camera-killer van Oppo zal de strijd aangaan met de Galaxy S26 Ultra en de Xiaomi 17 Ultra. Die smartphones hebben we beiden eerder uitgebreid tegenover elkaar gezet in een camera-vergelijking. Oppo heeft eerder al de camera-specificaties gedeeld van de Find X9 Ultra, die 21 april aangekondigd zal worden. Nu deelt het merk meer foto’s, waarmee het definitieve ontwerp te zien krijgen.

De Oppo Find X9 Ultra komt beschikbaar in drie kleuren: Polar Glacier (lichtblauw), Earth Tundra met een kunstlederen achterkant en een Velvet Sand Canyon-kleur, die oranje van kleur is. Op een foto die het bedrijf deelt, zien we ook verschillende cameraspecificaties, zoals een camera-adapter waarmee je nog verder in kunt zoomen. Tevens brengt Oppo een grip uit die, vermoedelijk net als bij Xiaomi, zal beschikken over een fysieke sluitertoets en extra batterijcapaciteit. We zien ook opzetfilters voor over de lens. Voor de camera van de Oppo Find X9 Ultra wordt weer samengewerkt met Hasselblad.

Op 21 april krijgen we alle details te weten. Natuurlijk houden we je hiervan op de hoogte.