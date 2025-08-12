Samsung Galaxy S25 FE: persfoto’s en specs uitgelekt door betrouwbare bron

Samsung zal de Galaxy S25 FE op een later moment aankondigen. Het merk komt al regelmatig in het nieuws met de nieuwe smartphone. Een betrouwbare bron deelt foto’s en specificaties van de nieuwe Galaxy S25 FE. Wat valt er te melden over het nieuwe toestel?

Samsung Galaxy S25 FE in het nieuws

De Samsung Galaxy S25 FE laat weer van zich horen. En dat niet alleen, het toestel laat zich ook zien. Dit met dank aan beelden die worden gedeeld door de doorgaans erg betrouwbare bron WinFuture. De Duitse website deelt foto’s van het nieuwe toestel. Daarin zien we dat Samsung geen grote veranderingen heeft bedacht voor het toestel. Dit betekent dat het ontwerp overeenkomt met de andere modellen die Samsung aanbiedt in de S25-serie, zoals de Galaxy S25+.

Samsung kiest voor een 6,7 inch Full-HD+ beeldscherm, uiteraard eentje van de soort ‘AMOLED’. Samsung biedt de Exynos 2400e met 8GB RAM en 128GB/256GB geheugen. De processor is daarmee gelijk aan die van de huidige Galaxy S24 FE. De smartphone komt in twee kleuren: Jet Black, zoals we zien in deze foto’s, en Icy Blue.

Wat betreft de camera, komen er drie lenzen. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 12 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telelens met 3x optische zoom. Ook op dat vlak dus geen veranderingen met het huidige model. Met een kracht van 45W kan de 4900 mAh batterij opgeladen worden. Hiermee is de accucapaciteit weer wat groter dan die van het huidige model, dat 4700 mAh biedt. We zien dus steeds iets hogere laadsnelheden voor Samsung-toestellen. Bijna tien jaar na het gedoe met de Galaxy Note 7 lijkt hier dus eindelijk werk van gemaakt te worden; iets waar veel andere merken al een stuk verder mee zijn.

Samsung zou de Galaxy S25 FE prijzen op een bedrag van 679 euro. De verwachting is dat Samsung het toestel aan het begin van de herfst aankondigt.