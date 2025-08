Samsung Galaxy S25 FE: kleuren lekken uit op duidelijke foto

Samsung komt opnieuw in het nieuws met de nieuwe Samsung Galaxy S25 FE. De nieuwe Fan Edition-smartphone duikt op in verschillende kleuren. Een foto die uitgelekt is, laat vier kleuren zien waarin het toestel zal verschijnen.

Galaxy S25 FE in vier kleuren

Al eerder zagen we het nieuws over de Samsung Galaxy S25 FE, waarbij het ging over de kleuren en de opslagruimte; nu krijgen we een beter beeld van het toestel. De collega’s van Nieuwemobiel hebben een foto bemachtigd waarop de vier kleuren van de Galaxy S25 FE te zien zijn. De kleuren waarin de smartphone zal verschijnen zijn Icy Blue, Navy, Jet Black en White. Behalve de zwarte, heeft het toestel een aluminium frame en zilveren cameraringen. Bij de zwartgekleurde is dit beiden zwart.

Samsung zou de nieuwe Galaxy S25 FE voorzien van een 6,7 inch LTPO AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie, een Exynos 2400 chipset en een 4500 mAh batterij. Deze accu kan met 45W bekabeld en 15W draadloos opgeladen worden. Daarnaast verwachten we een 50 megapixel hoofdcamera, een telelens met 3x zoom en een 8 megapixel groothoeklens. Voorop zal een 12 megapixel camera zorgen voor de selfies. Het toestel zal iets compacter zijn dan zijn voorganger; de Galaxy S24 FE. Het formaat komt uit op 161,3 x 76,6 x 7,4 millimeter en een gewicht van 190 gram. Bij het huidige model is dit 213 gram; een aardig verschil dus.

De nieuwe smartphone zal voorzien zijn van een IP68 certificering en daarmee dus stof- en waterbestendig zijn. Het is niet bekend wanneer de smartphone wordt aangekondigd, maar geruchten hebben het over september. Mogelijk zien we dan ook een ander nieuw product van Samsung; de Galaxy Tab S10 Lite.