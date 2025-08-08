Close Menu
    vrijdag 8 augustus
    Trending
    Samsung Galaxy S23 serie header
    Nieuws

    Samsung deelt details over eigen beveiligingsupdate augustus: 18 patches

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Samsung heeft details gedeeld over de beveiligingsupdate van augustus. Naast de patches van Google worden ook door de Zuid-Koreaanse fabrikant zelf patches toegevoegd. In totaal gaat het om 18 kwetsbaarheden die aangepakt worden door het merk.

    Samsung over augustus-update

    De beveiligingsupdate van augustus is door Google van de week vrijgegeven. Dit betekent dat we in de komende weken weer de nodige toestellen gaan zien die de update krijgen. Natuurlijk horen we dat graag van je, en zien we de mail met screenshot graag in onze mailbox (redactie@droidapp.nl), als je updates krijgt. De Samsung Galaxy A56 is de eerste telefoon die bijgewerkt wordt met de nieuwe security-patch, zo schreven we dinsdag.

    Samsung Galaxy A56 achterkant

    Bovenop de patches die Google zelf heeft doorgevoerd, heeft Samsung ook patches toegevoegd aan de update van augustus. In totaal gaat het om achttien patches. Als we kijken welke verbeteringen Samsung in One UI aan aanhangende zaken heeft doorgevoerd, zien we verschillende dingen. Samsung pakt enkele verbeteringen aan in de Galaxy Watch software. Verder is er een verbetering doorgevoerd in de Emergency SOS-app en is er een fix voor de camera; specifiek voor het scannen van documenten. Tot slot is een verbetering in de beveiliging voor het Samsung account.

    De beveiligingsupdate van augustus wordt vanaf nu voorbereid voor de nodige toestellen.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 productafbeelding
    Samsung Galaxy Z Flip 7
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1199,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy A36 productafbeelding
    Samsung Galaxy A36
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 239,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25 productafbeelding
    Samsung Galaxy S25
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 589,00 euro
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Samsung Galaxy A17 lekt volledig uit: strak ontwerp en 6 jaar updates
    Samsung Galaxy A17 lekt volledig uit: strak ontwerp en 6 jaar updates05/08/2025
    Samsung Galaxy S25 FE: kleuren lekken uit op duidelijke foto
    Samsung Galaxy S25 FE: kleuren lekken uit op duidelijke foto05/08/2025
    Samsung Galaxy Z Flip 7 in duurzaamheidstest: hoe kwetsbaar is het toestel?
    Samsung Galaxy Z Flip 7 in duurzaamheidstest: hoe kwetsbaar is het toestel?04/08/2025
    Samsung versnelt software-updates met nieuw ontwikkelmodel
    Samsung versnelt software-updates met nieuw ontwikkelmodel30/07/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp