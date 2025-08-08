Samsung deelt details over eigen beveiligingsupdate augustus: 18 patches

Samsung heeft details gedeeld over de beveiligingsupdate van augustus. Naast de patches van Google worden ook door de Zuid-Koreaanse fabrikant zelf patches toegevoegd. In totaal gaat het om 18 kwetsbaarheden die aangepakt worden door het merk.

Samsung over augustus-update

De beveiligingsupdate van augustus is door Google van de week vrijgegeven. Dit betekent dat we in de komende weken weer de nodige toestellen gaan zien die de update krijgen. Natuurlijk horen we dat graag van je, en zien we de mail met screenshot graag in onze mailbox (redactie@droidapp.nl), als je updates krijgt. De Samsung Galaxy A56 is de eerste telefoon die bijgewerkt wordt met de nieuwe security-patch, zo schreven we dinsdag.

Bovenop de patches die Google zelf heeft doorgevoerd, heeft Samsung ook patches toegevoegd aan de update van augustus. In totaal gaat het om achttien patches. Als we kijken welke verbeteringen Samsung in One UI aan aanhangende zaken heeft doorgevoerd, zien we verschillende dingen. Samsung pakt enkele verbeteringen aan in de Galaxy Watch software. Verder is er een verbetering doorgevoerd in de Emergency SOS-app en is er een fix voor de camera; specifiek voor het scannen van documenten. Tot slot is een verbetering in de beveiliging voor het Samsung account.

De beveiligingsupdate van augustus wordt vanaf nu voorbereid voor de nodige toestellen.

Samsung Galaxy A36 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 239,00 euro