Samsung Galaxy Z Flip 7 in duurzaamheidstest: hoe kwetsbaar is het toestel?

We hebben al de nodige telefoons voorbij zien komen bij de video’s van JerryRigEverything. Vandaag is het de beurt aan een volgend toestel. De Samsung Galaxy Z Flip 7 is nu aan de beurt. Hoe kwetsbaar is de smartphone, en hoe zit het met de duurzaamheid?

Galaxy Z Flip 7 in duurzaamheidstest

In een nieuwe video van Zack van JerryRigEverything kunnen we zien, hoe het gesteld is met de duurzaamheid van de Samsung Galaxy Z Flip 7. Het is samen met de Fold 7 de nieuwste foldable van het merk. De videomaker heeft in de Galaxy Z Fold 7 duurzaamheidstest al laten zien, dat Samsung met die foldable prima de zaken op orde heeft. Maar hoe zit het met het andere vouwbare toestel?

In de video zien we dat zowel het coverscherm als het interne scherm aan testen wordt onderworpen. Ook worden verschillende andere testen gedaan die we kennen van de YouTuber. De video kun je hieronder bekijken. Overigens kun je voor de test het beste doorspoelen naar 02:12, dan begint de video.