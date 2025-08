Motorola Razr 60 Ultra review: koning onder de fliptelefoons

Een nieuw hoofdstuk voor de fliptelefoons van Motorola, want met de Razr 60 Ultra hoopt het merk hoge ogen te gooien. De afgelopen periode hebben we het toestel uitvoerig gebruikt en alles over dit toestel lees je in onze Motorola Razr 60 Ultra review.

Motorola Razr 60 Ultra review

Motorola heeft met de Motorola Razr 60 Ultra een nieuw toestel in haar portfolio en een mogelijk waardige opvolger voor de Razr 50 Ultra. We hebben de nieuwe foldable in de afgelopen maanden uitgebreid getest, in binnen- en buitenland. Tijd om de balans op te maken van deze nieuwe smartphone!

Unboxing

Motorola levert haar toestel in een doosje met geur, het is echt waar! Dit moet volgens het merk het uitpakken een extra beleving geven. In het geurige doosje vinden we natuurlijk het toestel alsmede een bijpassend hoesje die je toestel extra beschermt tegen invloeden van buitenaf. Verder vinden we ook een USB-C kabeltje terug.

Design en interface

Allereerst even over het design van de Razr 60 Ultra, deze is namelijk beschikbaar in verschillende afwerkingen. Zo hebben wij de versie van hout in het bezet, maar je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld een Alcantara afwerking. Dankzij een samenwerking met Pantone is het toestel er in opvallende kleuren. Onze houten variant heeft weinig last van viezigheid op de achterzijde en ook van krasjes is na twee maanden nog niets te bekennen.

Dichtgeklapt is het 4-inch AMOLED scherm mooi in de behuizing verwerkt en ook de camera ringen zien er premium uit. Wel verzamelt zich vrij snel stof rond de cameraringen. In de zijkant van het toestel zitten de volumetoetsen een power-button met vingerafdruksensor en een speciale AI knop. Het scharnier van het toestel klinkt oerdegelijk en opengeklapt laat het 7,0 inch AMOLED hoofdscherm zich zien. De vouw is met het scherm aan niet waar te nemen, je voelt hem wel licht als je over het scherm veegt.

Motorola levert je de Razr 60 Ultra met Android 15 en een set aanpassingen in de vorm van Hello UI, de softwarelaag van Moto. Deze skin zit wel dicht tegen het origineel van Google aan dat op de Pixel telefoons te vinden is.

Duidelijk is wel dat Motorola inzet op AI met dit toestel, want in diverse schermpjes en een aparte Moto AI knop komen Moto’s slimmigheidjes naar boven. Zo kan het samenvattingen geven over wat er op je scherm te vinden is. Zaken voor je onthouden en er later vragen over kunnen stellen en je vindt wat generatieve AI functies zoals het maken van afbeeldingen, stickers, en muziek afspeellijsten. Dat eerste in samenwerking met Perplexity. Je kunt de aparte knop echter niet toewijzen aan een eigen functie. Een ander nadeel is op het moment van schrijven dat de AI functies voornamelijk op de Engelse taal zijn gericht. Wel verwacht Motorola Moto AI later dit jaar in het Nederlands uit te brengen.

Cover scherm

Het scherm aan de voorkant gebruik je waarschijnlijk nog veel vaker dan het hoofdscherm. Niet alleen is deze uitstekend afleesbaar in de volle zon, hij biedt ook toegang tot eigenlijk je gehele telefoon. Even een Whatsappje beantwoorden of je agenda checken het kan allemaal. Je kunt iedere app opstarten op het scherm en gebruiken in een modus waarbij de weergave net boven de camera’s stopt. Door het onderste gedeelte van het scherm ingedrukt te houden wordt een app volledig scherm getoond.

Wij hebben al menig stad bezocht waarbij we op het coverscherm Google Maps open hadden voor navigatie. Maar ook de Spotify widget is als Spotify gebruiker een welkome aanvulling. Daarnaast vind je op het scherm ook snelkoppelingen naar contacten, de camera, en ontspanning in de vorm van games speciaal voor je coverdisplay!

Communicatie en multimedia

Op het gebied van communicatie kunnen we eigenlijk niets negatiefs ontdekken aan de Razr 60 Ultra. Je opent de telefoon en je neemt automatisch de telefoon op. Het toestel heeft ondersteuning voor een nano-SIM en eSIM. Qua scherm is het duidelijk dat we te maken hebben met een premium toestel. De kleuren knallen van het scherm, het enige minpunt is dat het scherm aan de binnenzijde iets minder goed is af te lezen in de volle zon. Dit mede door de screenprotector, die je absoluut niet moet verwijderen!

Het toestel beschikt over stereo luidsprekers in de liggende stand. Naarmate het volume luider wordt worden ze wel vrij schel, op half volume is daar niks op aan te merken!

Camera

Toegegeven als je de Xiaomi 15 Ultra, ook een Snapdragon 8 Elite smartphone, naast de Razr 60 Ultra legt heeft de Razr het nakijken. Maar dat betekent niet dat we slechte foto’s uit het toestel krijgen. Sterker nog overdag levert de Razr 60 Ultra goed beeldmateriaal. Je kunt maximaal 2x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Daarna zie je al gauw meer pixels. Gebruik je veel de telezoomlens op je huidige telefoon dan ga je er in dat opzicht wel op achteruit. De voorganger, de Razr 50 had wel een telelens maar in de Razr 60 vinden we daar een groothoeklens voor terug.

Wat we wel merken is dat de camera soms net even te traag is voor foto’s waar wat beweging is met als resultaat een bewogen onderwerp. Vooral op wat grijzere dagen lijken foto’s van de Razr 60 Ultra wat onderbelicht. De portretfunctie heeft een goede scherpte, en ook het gebruiken van het coverscherm voor een kwalitatieve selfie is een leuke toevoeging.

Verder vind je diverse modi in de camera app om je foto’s beter te maken waaronder een lange belichtingsstad voor het fotograferen van watervallen. Een Pro modus is ook aanwezig alsook timelapse, panorama en tilt-shift fotografie.

In het fotoalbum van dit toestel vind je meer dan genoeg foto’s om zelf een oordeel te vellen over de fotografische kwaliteiten van de Razr 60 Ultra.

Video

Je kunt met de Razr 60 Ultra filmpjes schieten in maximaal 8K, 30 frames per seconden. Standaard is dit ingesteld op 4K, 30FPS. Een leuke gimmick is dat je het toestel in een soort camcorder modus kunt vasthouden en gebruiken. Hieronder vind je een filmpje dat we met de Razr 60 Ultra hebben geschoten.

Prestaties en accuduur

Op het gebied van prestaties hebben we niets aan te merken en wat we eerder al hebben geschreven over toestellen met Snapdragon 8 Elite chipset is ook van toepassing op deze Razr 60 Ultra. Apps openen snel, gamen verloopt vloeiend en we merken nooit een hapering. Je krijgt 16GB aan werkgeheugen en 512GB opslagruimte beschikbaar voor apps, foto’s, video’s en alles wat je op je telefoon wilt bewaren.

De Razr 60 Ultra beschikt over maximaal 68W snelladen en een batterij met 4700 mAh capaciteit. Wat krijg je daarvoor, ongeveer 4 á 4,5 uur schermtijd op het interne display! Tel daar een uur schermtijd op het coverscherm bij en het toestel noteert een mooie score. Beter dan de Xiaomi 15 Ultra waar we eerder aan refereerden. Gemiddeld gaat de batterij dan 1,5 dag mee voordat we een lader moeten zoeken.

Snelladen is overigens wel af te raden als je tegelijkertijd het toestel ook nog wilt gebruiken, de Razr 60 Ultra wordt namelijk vrij warm tijdens het snelladen.

Beoordeling

De Razr 60 Ultra is een uitgesproken fliptelefoon, niet alleen vanwege zijn opvallende kleuren en materiaalgebruik maar ook bouwkwaliteit. Met flagship-prestaties en een goed uitgedacht coverscherm is het duidelijk dat Motorola verstand heeft van dit type telefoon! Op een aantal zaken laat het toestel wat punten liggen, zo kunnen we de AI knop bijvoorbeeld niet toewijzen aan Gemini, is de camera soms net even te traag met het vastleggen en maakt het snelladen het toestel bijna onprettig warm. Ook valt de helderheid wat tegen op zonnige dagen.

Het toestel heeft een adviesprijs van 1299 euro maar dankzij aanbiedingen kan je hem al voor minder vinden online. Zelf aan de slag met het toestel? Je kunt de Razr 60 Ultra kopen bij: Coolblue, Bol.com, Belsimpel (extra voordelig), Mobiel, MediaMarkt.

Motorola Razr 60 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1019,00 euro