Samsung versnelt software-updates met nieuw ontwikkelmodel

Samsung heeft een belangrijke stap gezet om sneller software-updates voor Galaxy-apparaten te leveren. Door over te stappen op een nieuw ontwikkelingsmodel kan het bedrijf de ontwikkeling van One UI versnellen.

Sneller updates bij Samsung

In het verleden werkte zowel Google als Samsung met aparte manieren van werken voor elke nieuwe Android-versie. Ontwikkelaars voegden functies toe aan zo’n zogenaamde branche en brachten die later samen met de hoofdcode. Dat proces veroorzaakte vaak complexe problemen, wat veel tijd kostte en updates vertraagde. Ook onafgemaakte functies zorgden voor extra werk, omdat ze handmatig moesten worden teruggezet naar de hoofdbranch.

Met het nieuwe Google Trunk Stable-model vindt alle ontwikkeling plaats op één stabiele codebasis. Nieuwe functies worden toegevoegd, maar blijven verborgen achter zogeheten feature flags totdat ze volledig klaar zijn. Hierdoor is de code altijd stabiel en hoeven er minder tijdrovende samenvoegingen plaats te vinden. Google kon dankzij dit model Android 16 al in juni uitbrengen, wat eerder was dan gebruikelijk, en Samsung profiteert nu ook van deze aanpak.

Samsung lanceerde deze maand de Z Fold- en Z Flip-modellen met One UI 8, gebaseerd op Android 16, slechts een maand na de publieke release van het besturingssysteem. Volgens Sally Hyesoon Jeong, Executive Vice President bij Samsung, is deze snelle doorlooptijd te danken aan de overstap naar het trunk-model. Het bedrijf werkte samen met Google om dit proces in te richten.

Hoewel Google fabrikanten niet verplicht om deze methode te gebruiken, zag Samsung duidelijke voordelen. Door dichter bij de hoofdontwikkeling van Android te blijven, kan Samsung sneller nieuwe versies testen en uitrollen. Het doel is om het releaseschema van Google te evenaren en updates sneller beschikbaar te maken voor gebruikers.