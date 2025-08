Android beveiligingsupdate augustus 2025 vanaf nu beschikbaar

Google heeft een nieuwe beveiligingsupdate uitgebracht voor Android. Met beveiligingsupdate augustus 2025 worden weer een reeks verbeteringen doorgevoerd in de beveiliging van het besturingssysteem. In de komende tijd zullen de nodige Android-apparaten bijgewerkt worden met de nieuwe update.

Beveiligingsupdate augustus

Iedere maand brengt Google verschillende updates uit voor Android. Welke updates dit zijn, hebben we eerder uitgelicht in de Android Updategids. Daarin lees je precies welke updates je op je device kunt verwachten. Een nieuwe beveiligingsupdate is nu beschikbaar gesteld Google. Ook deze verschijnt iedere maand, en dat betekent dat beveiligingsupdate augustus aangekondigd is.

Zoals iedere maand is ook de update van augustus in tweeën verdeeld en gebundeld tot één update. Veel details worden niet gegeven, maar in ieder geval zijn er weer kwetsbaarheden aangepakt. Niet alle kwetsbaarheden in de augustus-patch zijn voor alle toestellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Android-versie en bijvoorbeeld de gebruikte technische eigenschappen, zoals de processor. De details worden uitgelicht op deze pagina van Google

In de komende weken zullen de nodige Android-smartphones, tablets en andere apparaten geüpdatet worden met de beveiligingsupdate van augustus. Krijg je de update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur ons een screenshot in een mailtje naar redactie@droidapp.nl.