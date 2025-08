Android in juli 2025: de beste apps en het belangrijkste nieuws

De maand juli ligt achter ons, en dus is het tijd om terug te blikken op dit jaar. Wat was het belangrijkste nieuws in juli en welke apps mogen deze maand niet op je smartphone of tablet ontbreken?

Android in juli

De maand juli was een maand met nieuwe aankondigingen. Samsung presenteerde de Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE en de Fold 7. Daarbij kwamen ook nog nieuwe smartwatches. Nothing haalde het doek van haar high-end Nothing Phone (3) en de Nothing Headphone (1). Bij OnePlus zagen we de OnePlus Nord 5 en de Nord CE5. Tevens kwamen er nog enkele accessoires bij. Oppo bracht nieuwe A5-toestellen uit.

Anker riep verschillende powerbanks terug. Daarbij lijkt het erop dat Samsung sneller updates wil gaan uitrollen. Hiervoor maakt de fabrikant gebruik van een nieuwe ontwikkelmethode.

Vergeten:

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ hebben we nieuwe

edities gepubliceerd. De volgende edities kwamen op de website;

Tips

Meer uit je Android-apparaat halen? We deelde onderstaande tip.

Review

In juli kwamen de volgende reviews online op DroidApp;

Beste apps

We lichten enkele applicaties uit, die we in juli hebben besproken. Wat zijn de beste apps van deze maand?

ABRP

ABRP is een fantastische applicatie als je met de elektrische auto op pad gaat. De app kan je namelijk helpen met het plannen van een route langs snelladers of andere opladers. Daarbij kun je ook in je account aangeven welke elektrische auto je hebt, welke laadpassen je in het bezit hebt en wat het verbruik is. Op die manier kan een efficiënte route uitgestippeld worden. Met de nieuwe update naar ABRP 6.1 kun je bijvoorbeeld routelabels gebruiken.

Google Chrome

De Chrome-browser is voor veel Android-gebruikers de standaard internetbrowser. Na de laatste update is de applicatie weer wat beter geworden. Althans, als je meer wilt personaliseren. Je kunt vanaf nu in de instellingen ervoor kiezen of je de adresbalk bovenin beeld of onderin beeld wilt hebben.

Bonustip: DroidApp App

Met de gratis DroidApp app blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws, van je favoriete besturingssysteem. Naast Android-nieuws, krijg je ook tips, reviews en specials direct in de app te zien. Tevens heb je toegang tot de handige toesteldatabase met alle specs en actuele prijzen van smartphones.