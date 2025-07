ABRP 6.1 update brengt fijne verbeteringen naar routeplanner

Ben je in het bezit van een elektrische auto? Dan is de ABRP app, ofwel A Better Route Planner, een onmisbare tool voor velen. Met de update naar ABRP 6.1 komen er een hoop verbeteringen naar de applicatie.

ABRP 6.1 update

Een nieuwe update staat klaar voor de app ABRP, voluit A Better Route Planner. Deze applicatie is een handig hulpmiddel bij het elektrisch rijden. We hebben hem ook al meegenomen in het overzicht met EV apps. De nieuwe update naar versie 6.1 brengt verschillende verbeteringen, die we onder andere terugzien bij Android Auto. De ontwikkelaars hebben de app herschreven, zodat de Android Auto-versie nog completer is. Onder andere de rijmodi zijn nu op alle platformen hetzelfde.

De grootste verandering die je terug zal zien op de kaart, zijn de routelabels. Hiermee wordt het gemakkelijker gemaakt om (alternatieve) routes te vergelijken. Bijvoorbeeld op basis van tijdsduur of het energieverbruik. Soms kan het dan lonen om een iets langere route te kiezen, omdat deze zuiniger is, wat weer gunstig is voor de actieradius van je elektrische auto.

Gebruik je ook de navigatie van ABRP, dan is er ook een verbetering op te merken. Bij iedere afslag wordt een duidelijke witte pijl getoond op de kaart. Hierdoor zie je makkelijker wanneer je moet afslaan. Visueel is de app hiermee nog beter.

De update voor ABRP 6.1 is vanaf nu te downloaden voor Android en iOS.