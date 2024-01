Fastned app toont vanaf nu laadpalen van andere aanbieders

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de app van Fastned. De bezitters van een elektrische auto krijgen na deze update nog meer mogelijkheden. Laadpalen van andere aanbieders worden nu namelijk getoond in de Fastned app.

Laadpalen in Fastned app

De Fastned app wordt door de ontwikkelaars voorzien van een fijne update. Waar je tot nu toe alleen de laadpalen van Fastned zelf zag, wordt dat nu uitgebreid. Gebruikers krijgen na de update die nu beschikbaar is, 150.000 extra laadlocaties te zien in heel Europa. Het gaat hierbij om laadpalen van andere aanbieders, zoals van Shell Recharge, BP Pulse, Vattenfall of andere aanbieders. Volgens Fastned is het een wens van gebruikers geweest, dat deze informatie beschikbaar kwam in de Fastned app.

Bij de laadpalen zie je direct of ze bezet zijn, of hoeveel er vrij zijn. Je kunt ook direct de route opvragen. Robin Wouters van Fastned geeft de volgende reactie over de update;

Het idee voor de update van de Fastned-app is niet ontstaan in een directiekamer; het komt van de gebruikers van de app zelf, onze community van EV-rijders. Van onze klanten horen wij hoe overweldigend het aanbod van verschillende apps op hun telefoon is. We willen laden zo eenvoudig mogelijk maken. Na eerst ondersteuning via Apple Carplay en Android Auto toegevoegd te hebben, is het openstellen van onze app voor laders van andere aanbieders de volgende grote stap in het waarmaken van onze belofte. We willen het voor EV-rijders makkelijker maken door alle informatie te combineren in één gebruiksvriendelijke app. We hebben ook veel aandacht besteed aan kwaliteit in plaats van alleen aan kwantiteit. Hoe verder een gebruiker inzoomt op de kaart, hoe meer opties er worden getoond. Bij het minder ver inzoomen zijn alleen de snelste laders op de grootste locaties zichtbaar. Dit zorgt ervoor dat gebruikers niet te veel opties zien en daardoor het overzicht kwijtraken

Ben je een elektrische rijder, dan komt het overzicht met de beste EV apps vast ook goed van pas!