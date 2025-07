De vergeten smartphone: Samsung Galaxy Chat (B5330)

We hebben weer een mooi Android-toestel in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’. Het is deze keer de Samsung Galaxy Chat (B5330), een toestel dat de aanval aan moest gaan met BlackBerry. We praten je vandaag bij over dit model.

Samsung Galaxy Chat (B5330)

Samsung brengt al jarenlang Galaxy-toestellen uit. In onze wekelijkse ‘Vergeten’-rubriek hebben we er al een hoop besproken. Denk bijvoorbeeld aan de Galaxy i7500, de eerste Galaxy S en natuurlijk de eerste Galaxy Note. Vandaag bespreken we de Samsung Galaxy Chat (B5330), een toestel dat verscheen in 2012.

Met dit toestel hoopte Samsung een goedkoop alternatief uit te brengen voor de BlackBerry-modellen. De fabrikant voorzag het toestel van een volledig QWERTY-toetsenbord, welke onder het scherm geplaatst was. Hiermee kon je dus razendsnel je berichten typen. De Samsung Galaxy Chat (B5330) draaide op Android 4.0 Ice Cream Sandwich en hier lag natuurlijk de TouchWiz-skin overheen.

De smartphone had 850 MHz single-core processor van Broadcom aan boord, samen met 512MB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 4GB. Dit geheugen kon uitgebreid worden met een geheugenkaart. Het scherm boven het toetsenbord was 3,0 inch groot en bood een resolutie van 320 x 240 pixels. Een front-camera was niet aanwezig, maar je kon voor het maken van foto’s wel de 2,0 megapixel camera gebruiken, zonder flitser. Verder was de telefoon voorzien van een 1200 mAh verwisselbare batterij en kon je in de winkel kiezen uit zwart, roze of wit.

Heb jij nog herinneringen aan deze Samsung?