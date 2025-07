Nothing Phone (3) review: wil premium zijn, maar is ’tie dat ook?

De derde generatie van de Nothing Phone moet het anders aanpakken. We zien Glyph Matrix op de Nothing Phone (3) en de smartphone wordt een segment hoger geplaatst. De afgelopen weken hebben we de smartphone uitgebreid getest. We geven je de ins- en outs in de Nothing Phone (3) review.

Nothing Phone (3) review

We pakken de datum 12 juli 2022 erbij, het was de dag waarop de Nothing Phone (1) het levenslicht zag. Het merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei wilde met smartphones een andere weg inslaan. Het moet weer onderscheidend worden. Dat begon met de lichtgevende achterkant, die door Nothing de Glyph Interface werd genoemd. Met de Nothing Phone (3) wil de fabrikant een nieuwe weg inslaan, en een hoger segment bereiken. Verder wordt er afscheid genomen van de Glyph Interface, en zien we bij de ‘3’ de Glyph Matrix. Wat je er allemaal mee kunt, en hoe het toestel verder presteert, heb ik voor je bij elkaar gezet in de Nothing Phone (3) review.

Unboxing

Dat we te maken hebben met iets anders dan een ‘zomaar-smartphone’, valt al af te lezen aan de verpakking van de Nothing. In het vierkante doosje van de Nothing Phone (3) bevindt zich natuurlijk het toestel. Dit samen met een transparante case (fijn!), een USB-C kabel en een simpin. Die laatste twee zijn helemaal in de stijl van Nothing, met een transparant uiteinde. Op het scherm van de telefoon is een (plastic) screenprotector geplakt door het merk. Je kunt dus direct van start om zorgeloos je telefoon te gebruiken.

Design en interface

Aan de voorkant is het ontwerp van de Nothing Phone (3) niet bijzonder spannend, en dat hoeft ook niet. Het moet immers gewoon functioneel zijn. Het toestel toont daarmee gelijkenissen met de Nothing Phone (2). We zien een 6,67 inch scherm met een 50 megapixel front-camera. Het scherm is op zonnige dagen prima af te lezen. We zien ook de nodige toetsen aan de zijkant van de telefoon. Links zitten de twee volumetoetsen; rechts is de power-button te vinden met daaronder de Essential knop. Daar komen we later in de review van de Nothing Phone (3) op terug.

Ik heb juist die knop regelmatig als vervelend ervaren de afgelopen tijd. Je drukt hem veel te vaak per ongeluk in, waardoor de hele Essential Space weer opgestart wordt. Overigens kan het ook aan mijzelf liggen, maar ervaar ook regelmatig bij het wegleggen dat je hem precies pakt op de volume-down toets en de power-button en dus de galerij regelmatig aangevuld wordt met weer een zinloze screenshot.

Je kunt het toestel ontgrendelen met de vingerafdrukscanner die in het scherm geïntegreerd zit. In het begin ging dit niet helemaal lekker. Ik heb mijn duim maar liefst drie keer moeten toevoegen, om hem zonder problemen te kunnen gebruiken. Misschien is het toeval, maar het is wel opmerkelijk.

Dan de achterkant van de Nothing Phone (3). Daar is nogal wat over te vermelden namelijk. Wat behouden is gebleven, is de transparante achterkant van de telefoon. De Nothing heeft drie camera’s, welke niet allemaal in een nette positie staan, maar wat rommelig verdeeld zijn. Het maakt het ontwerp wat druk. De LED-flitser zit ook aan de achterkant, welke kan dienen als zaklamp. Houd je het zaklamp-icoontje wat langer ingedrukt, dan neemt de Glyph Matrix de zaklamp-functie over; zij het minder fel uiteraard.

Glyph Matrix

Het cirkelvormige object in de rechterbovenhoek is Glyph Matrix. Het is multifunctioneel, al zij het toch nog wat beperkt. Je kunt in de instellingen aangeven welke functies je wilt gebruiken. Je bedient de Glyph Matrix met de witte knop, er een stukje onder. Deze moet je nog aardig indrukken, wil je dat de aanraking gedetecteerd wordt. Aanraken laat je door de verschillende functies navigeren, ingedrukt houden activeert de functie.

Je kunt bijvoorbeeld steen-papier-schaar doen, het accupercentage van de telefoon opvragen, de digitale klok, stopwatch of zonnewijzer starten, maar ook een soort matrix-led spiegel starten en meer. Het is een leuke gimmick, maar persoonlijk had ik er meer van verwacht. Je kunt bijvoorbeeld wel instellen dat je een icoontje te zien krijgt, als je een notificatie van een bepaalde app binnenkrijgt, maar het icoon van de app zelf wordt niet getoond. Ik heb bijvoorbeeld voor Telegram maar gekozen voor een icoontje van een octopus. Probeer die maar allemaal te onthouden. Je kunt ook een foto inladen en die omzetten naar een Glyph Matrix-patroon, maar dit is niet altijd even duidelijk. Hier kan Nothing meer uithalen.

Essential Space

Een andere functie op de Nothing is Essential Space. Het doet erg denken aan Mind Space uit OnePlus AI. Met de sneltoets sla je content op in je virtuele geheugen. Bijvoorbeeld van wat je op je scherm ziet. Vervolgens kun je daarbij opmerkingen plaatsen of commentaar middels audio toevoegen. De content kun je vervolgens toevoegen aan een collectie en zo makkelijk terugvinden. De knop bevindt zich onder de power-button en die raakte ik in de afgelopen weken iets te vaak per ongeluk aan.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik de Essential Space niet heb gebruikt. Als ik iets wil onthouden heb ik daar andere apps en lijstjes voor, maar mogelijk is dat persoonlijk.

Interface

Nothing legt over het Android-systeem de eigen Nothing OS-skin. Hiermee krijg je een strakke interface die je flink naar eigen hand kunt zetten. Denk aan het kleurenpalet, de pictogrammen en de lay-out. Je kunt de Google zoekbalk ook weghalen, of vervangen door een zoekbalk die de hele telefoon kan doorzoeken. Nothing heeft ook een hele set van handige widgets die je op het startscherm kunt toevoegen. Fijn!

De hele interface is gegoten in het eigen mono-Nothing sausje; het ziet er strak uit en voelt ook opgeruimd. Ditzelfde geldt ook voor het menu, waarbij veelgebruikte apps in de bovenste rij getoond worden (als je dit tenminste wilt). Je kunt ook instellen dat met een veeg naar boven direct de zoekbalk geopend wordt om snel naar een app in het menu te zoeken. Een erg nuttige toevoeging.

We hebben het in een eerdere review van een Nothing-smartphone al aangegeven; de wekgeluiden voor de wekker van de Nothing, kan je maar beter zo snel mogelijk vervangen door een eigen alarmtoon. De ene beltoon voor de wekker is nog irritanter of heftiger om mee wakker te worden dan de andere. Vogeltjes of een rustige viool die je wakker maakt, kan je vergeten. Gelukkig kun je ook een eigen geluid inladen, of kiezen voor Spotify of YouTube Music.

Communicatie en multimedia

Bellen en internetten; het gaat de Nothing Phone (3) allemaal prima af, precies zoals je mag verwachten. Bellen en SMS’en gaat via de eigen apps van Google. Je kunt een simkaart in het toestel plaatsen, maar ook een eSIM toevoegen. We hebben geen problemen met het bereik ondervonden en de telefoongesprekken zijn van hoge kwaliteit.

De Nothing heeft ook het nodige te bieden op multimediagebied. De beeldkwaliteit is prima met een goede afleesbaarheid op zonnige dagen. Wat betreft de audiokwaliteit, is de Nothing Phone (3) uitgerust met stereo-speakers. Deze laten het geluid prima klinken. Soms vinden we het op de maximale stand nog wel ietsje aan de ‘lichte’ kant, maar storend is het niet.

Camera

Aan de achterzijde van de Nothing Phone (3) bevinden zich drie cameralenzen. Dit zijn drie 50 megapixel lenzen; met een hoofdcamera, groothoeklens en een periscooptelelens. Opvallend aan die laatste is dat het ten opzichte van de mid-end, de Noting Phone (3a) Pro een downgrade is. Het heeft namelijk een kleinere sensor en een lager diafragma dan bij de (3). Dat hoeft niet direct een nadeel te zijn, maar we zijn benieuwd wat het in de praktijk doet.

De camera-app is lekker snel en duidelijk in het gebruik, Je kunt via het pijltje in het scherm nog kiezen voor extra instellingen; zoals het gebruik van een watermerk, HDR, handmatige modus en meer. Daarbij kun je nog kiezen uit verschillende modi; denk aan een nachtmodus, macrostand of actieshot.

We hebben onder veel verschillende omstandigheden foto’s gemaakt met de Nothing Phone (3). Gemaakte foto’s zien er over het algemeen erg goed uit op het toestel. Maar hoe zit het als je deze op het grote scherm bekijkt? Dan is het niet altijd even perfect. De bomenrij in de verte, achter het water, is vrij donker geheel en oogt wat grauw. Dat grauwe zien we terugkomen bij meerdere foto’s die met de Nothing zijn gemaakt. De camera kan niet altijd even goed overweg met grote verschillen in licht. Toch moeten we zeggen dat de camera ons over het algemeen gezien wel tevreden heeft gesteld, met goede kwaliteit beelden. Maar er kan wel hier en daar wat verbetering doorgevoerd worden, als Nothing de smartphone graag als high-end toestel neerzet.

Een vervelende eigenschap van de camera is de manier van scherpstellen. Als voorbeeld; een duif op een reling. De duif bewoog niet eens gek veel, maar het duurde echt een tijd voordat de Nothing een keer een scherpe foto van het beest had gemaakt. Steeds bleef ‘de (3)’ op de achtergrond scherpstellen, terwijl ikzelf meermaals handmatig de focus op de duif had gezet.

De zoomlens levert bovengemiddelde kwaliteit foto’s af, zo blijkt als we deze terugkijken. Details komen goed tot uiting. Ditzelfde geldt voor veel macrofoto’s die de Nothing Phone (3) prima kan maken. Een kleurrijk resultaat met veel details. We hopen dat Nothing met een software-update de camera verder kan verfijnen.

Onderstaande vergelijking hebben we gemaakt tussen de Nothing Phone (3) en de OnePlus 13.

Selfies schiet de 50 megapixel front-camera in prima kwaliteit met veel details.

Onderstaande foto’s hebben we gemaakt met de Nothing. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan hier het digitale fotoalbum, met daarin 50 foto’s!

Videocamera

De videocamera van de Nothing Phone (3) filmt in 4K met 60fps als hoogste kwaliteit. Uiteraard kun je ook kiezen voor een lagere framerate of videokwaliteit. De onderstaande video komt rechtstreeks uit het toestel rollen. De videokwaliteit is doorgaans goed, maar ook hier zien we het verliezen van de focus regelmatig terugkomen.



Prestaties en accuduur

De Nothing Phone (3) is één van de eerste devices met een Snapdragon 8s Gen 4 chipset. Ondanks dat het een s-model is, wat doorgaans wat minder presteert, merk je daar met het dagelijks gebruik niets van. De telefoon voert taken snel uit en we hebben geen vervelende haperingen opgemerkt. Ook gamen gaat goed met het toestel. Echter, wordt het toestel zwaar belast, dan kan het toestel flink warm worden. Dat begon al met het instellen van de telefoon en alle apps uit de Google Play Store gehaald werden. De telefoon werd echt onprettig warm.

Het testmodel is voorzien van 16GB RAM en 512GB opslagruimte. Je kunt ook gaan voor een goedkopere variant met 12GB RAM en 256GB opslagruimte.

Batterij

Onder de deels transparante motorkap van de Nothing Phone (3) bevindt zich een 5150 mAh batterij. Dit is er eentje van de zogenaamde Si/C Li-Ion technologie, de nieuwste techniek waarmee meer capaciteit minder ruimte inneemt. Dat moet dus wel goed zitten. Althans, dat zou je denken. De batterij is wel een dingetje bij het toestel. De batterijduur is ondergemiddeld bij het toestel.

Op een rustige dag met weinig gebruik, vaak ook via WiFi halen we maar maximaal 4,5 uur schermtijd uit het toestel, en is het aan het eind van de dag wel bijna leeg. Op een intensievere dag, zitten we aan het eind van de dag met een lege accu met 3, maximaal 4 uur schermtijd. Hoewel we altijd het eind van de dag hebben gehaald, zit er weinig speling in met de Nothing. Opladen kan met 65W.

Updatebeleid

Zeven jaar updates; daarvan ben je zeker als je voor de Nothing Phone (3) aanschaft. Dit bestaat uit de volledige periode beveiligingsupdates en software-updates van het merk zelf. De smartphone, die geleverd wordt met Android 15, krijgt vijf Android-updates. Dit betekent tot en met Android 20 en beveiligingspatches tot en met 2032. Erg netjes, zeker voor zo’n jonge fabrikant als Nothing.

Beoordeling

Nothing wil met de Nothing Phone (3) een hoger segment aanspreken. Het werkt daarbij met een eigen ontwerptaal en die is verfrissend. Want ik geloof niet dat Samsung ooit iets als Glyph Matrix zal introduceren. Is het een geslaagde zet? Dat vraag ik me af. Glyph Interface vind ik meer een gimmick, maar het zou eventueel wel meer toegevoegde waarde kunnen hebben, als je bijvoorbeeld app-icoontjes ziet. De lichtgevende achterkant deed me meer.

Het toestel is verder prettig in gebruik; dankzij het erg fijne Nothing OS. Het oogt opgeruimd, maar toch kun je er veel kanten mee op. Daarbij krijg je een prima updatebeleid erbij. Verbeteringen kan de telefoon echter nog wel gebruiken. De camera mag wat meer aandacht krijgen als het zich wil meten met veel concurrenten. Daarbij wordt het toestel bij zwaar gebruik echt te warm en is de accuduur ondergemiddeld. Kan Nothing dát met een update tackelen, misschien. Nothing is niet te beroerd om updates uit te brengen met nieuwe functies en verbeteringen, maar je zou denken dat dit soort dingen wel in een eerder stadium al opgemerkt zouden worden.

Je kunt de Nothing Phone (3) kopen bij: Coolblue, Bol.com (nu met upgrade-voordeel), Belsimpel en Mobiel.

Nothing Phone (3) Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro