Ruim tien jaar geleden was daar een nieuwe smartphone van Honor; de Honor Holly. Het in 2015 uitgebrachte toestel werd uitgebracht in het betaalbare smartphonesegment. Maar wat kreeg je voor nog geen 150 euro? We bespreken de Honor Holly in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’.

Honor Holly

Honor heeft in eerdere jaren een hoop verschillende smartphones uitgebracht. Destijds hebben we de nodige reviews gepubliceerd over de toestellen van het merk. Inmiddels maakt Honor nog steeds smartphones, en hoewel het sinds enige tijd losgekoppeld is van Huawei, is Honor niet bepaald meer een grote speler op de Nederlandse markt. Het merk zelf lijkt daar ook niet echt werk van te maken. Tijd om terug te blikken. In onze rubriek hebben we bijvoorbeeld de Honor 6 en de Honor 7 al benoemd, maar vandaag nemen we je mee naar het budgetsegment, naar de Honor Holly.

De Honor Holly verscheen in 2015, en DroidApp publiceerde daar de Honor Holly review van. Het toestel verscheen in het betaalbare segment met een adviesprijs van 140 euro. Voor dat geld kreeg je een compact toestel met echt wel prima specificaties. Er was een 5,0 inch LCD-scherm met een HD-resolutie. De smartphone bood een MediaTek quad-core processor met 1GB RAM en er was 16GB opslagruimte. Dit kon je gemakkelijk uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 32GB.

Met de Holly had je toegang tot het 3G-netwerk, maar kon je ook via WiFi het internet op. De in zwart en wit leverbare Honor Holly bood een 8 megapixel camera aan de achterkant, en een 2 megapixel camera voor selfies. Filmen kon in Full-HD kwaliteit. Nog benieuwd hoe de foto’s waren? Het Honor Holly fotoalbum staat nog steeds online! Verder was het toestel uitgerust met een 2000 mAh batterij. Zoals andere Huawei- en Honor-toestellen, was ook de Honor Holly uitgerust met Emotion UI (later EMUI), bovenop de Android KitKat interface.

De Honor Holly viel in onze test positief op door de prijs-kwaliteitverhouding en het prima uithoudingsvermogen van de batterij. Handig was verder de dual-sim ondersteuning. Hier stonden veel Huawei- en Honor-smartphones bekend om; iets wat veel toestellen destijds nog niet ondersteunden. Honor voorzag de telefoon ook van een LED-notificatie, zodat je direct wist of je een nieuwe melding had. Minder handig waren de touch-sensitive toetsen die niet verlicht waren, ook viel de camera tegen qua kwaliteit en zat de speaker aan de achterzijde. Hierdoor werd vaak het geluid geblokkeerd als je het toestel in je hand had of juist op tafel had liggen.



Honor Holly samengevat in 3 punten