    maandag 11 augustus
    Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra en Tab S10 Lite in enorm lek

    Stefan Hage

    Er zijn nieuwe tablets onderweg van Samsung. Een groot lek is online verschenen, met daarin het nieuws over de Galaxy Tab S11, de Tab S11 Ultra en de Tab S10 Lite. van alle drie de tablets zijn specificaties en meer opgedoken.

    Galaxy Tab S11-modellen en S10 Lite uitgelekt

    Een hoop nieuwe informatie is uitgelekt over nieuwe tablets van Samsung. Allereerst zijn er twee modellen in de Tab S11-familie. Hierbij komen we informatie te weten over de Galaxy Tab S11 en de Tab S11 Ultra. Beide apparaten zullen uitgerust zijn met de MediaTek Dimensity 9400 chipset. Er kan gekozen worden uit een WiFi-versie, of ook met ondersteuning van het 5G-netwerk. Bij de Galaxy Tab S10 Lite verwachten we een Exynos 1380 chipset.

    Samsung Galaxy Tab S11 Ultra render

    Samsung voorziet de Tab S11-serie van een 12 megapixel camera voorop en een 13 megapixel aan de achterkant. Bij de Galaxy Tab S10 Lite zien we een 8 megapixel camera achterop, terwijl je met de 5 megapixel front-camera de selfies kunt maken of natuurlijk kunt videobellen. Een 8000 mAh batterij met 25W laden zien we bij de Tab S10 Lite terug, waar we bij de Tab S11 een 8400 mAh accu met 45W laden terugzien. De batterijcapaciteit van de Tab S11 Ultra komt met 11.600 mAh hoger uit, maar laden gaat ook daar met 45W.

    Informatie over de prijs van de drie tablets is er ook al;

    Samsung Galaxy Tab S11

      • 12 GB + 128 GB: WiFi: €899, +5G €1049
      • 12 GB + 256 GB: WiFi: €959, +5G €1109
      • 12 GB + 512 GB: WiFi: €1079

    Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

      • 12 GB + 256 GB: WiFi: €1339, +5G €1489
      • 12 GB + 512 GB: WiFi: €1459, +5G €1609
      • 16 GB + 1 TB: WiFi: €1759

    Samsung Galaxy Tab S10 Lite

      • 6 GB + 128 GB: WiFi: €399, +5G €459
      • 8 GB + 256 GB: WiFi: €469, +5G €529

    Naar verluidt worden de nieuwe tablets in het derde kwartaal van dit jaar aangekondigd. Geruchten spreken over een introductiedatum van 4 september. De specificaties zoals ze zijn uitgelekt, hebben we hieronder op een rijtje gezet.

    Functies Galaxy Tab S11 Galaxy Tab S11 Ultra Galaxy Tab S10 Lite
    Scherm 11″ AMOLED, 2560 × 1600px 14,6 inch AMOLED, 2960 × 1848 px 10,9 inch LCD-scherm, 2112 × 1320 px
    RAM/opslag 12/128 GB, 12/256 GB, 12/512 GB 12/256 GB, 12/512 GB, 16/1 TB 6/128 GB, 8/256 GB
    Chipset Dimensie 9400 Dimensie 9400 Exynos 1380
    Hoofdcamera 13 MP 13 MP 8 MP
    Frontcamera 12 MP 12 MP 5 MP
    Batterij 8.400 mAh 11.600 mAh 8.000 mAh
    Audio Quad-luidsprekers Quad-luidsprekers Dubbele luidsprekers
    Connectiviteit WiFi 6E, Bluetooth 5.4, 5G WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G WiFi 6, Bluetooth 5.3, 5G
    Snel opladen 45W 45W 25W
    S Pen inbegrepen Ja Ja Ja
    Afmetingen 253,8 × 165,3 × 5,5 mm 326,7 × 208,3 × 5,5 mm 254,3 × 165,8 × 6,6 mm
    Gewicht 482 gram 692 gram 524 gram
    Kleuren Grijs, Zilver Grijs, Zilver Grijs, zilver, rood
    Via Dealabs

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

