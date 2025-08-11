Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra en Tab S10 Lite in enorm lek

Er zijn nieuwe tablets onderweg van Samsung. Een groot lek is online verschenen, met daarin het nieuws over de Galaxy Tab S11, de Tab S11 Ultra en de Tab S10 Lite. van alle drie de tablets zijn specificaties en meer opgedoken.

Galaxy Tab S11-modellen en S10 Lite uitgelekt

Een hoop nieuwe informatie is uitgelekt over nieuwe tablets van Samsung. Allereerst zijn er twee modellen in de Tab S11-familie. Hierbij komen we informatie te weten over de Galaxy Tab S11 en de Tab S11 Ultra. Beide apparaten zullen uitgerust zijn met de MediaTek Dimensity 9400 chipset. Er kan gekozen worden uit een WiFi-versie, of ook met ondersteuning van het 5G-netwerk. Bij de Galaxy Tab S10 Lite verwachten we een Exynos 1380 chipset.

Samsung voorziet de Tab S11-serie van een 12 megapixel camera voorop en een 13 megapixel aan de achterkant. Bij de Galaxy Tab S10 Lite zien we een 8 megapixel camera achterop, terwijl je met de 5 megapixel front-camera de selfies kunt maken of natuurlijk kunt videobellen. Een 8000 mAh batterij met 25W laden zien we bij de Tab S10 Lite terug, waar we bij de Tab S11 een 8400 mAh accu met 45W laden terugzien. De batterijcapaciteit van de Tab S11 Ultra komt met 11.600 mAh hoger uit, maar laden gaat ook daar met 45W.

Informatie over de prijs van de drie tablets is er ook al;

Samsung Galaxy Tab S11

12 GB + 128 GB: WiFi: €899, +5G €1049 12 GB + 256 GB: WiFi: €959, +5G €1109 12 GB + 512 GB: WiFi: €1079



Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

12 GB + 256 GB: WiFi: €1339, +5G €1489 12 GB + 512 GB: WiFi: €1459, +5G €1609 16 GB + 1 TB: WiFi: €1759



Samsung Galaxy Tab S10 Lite

6 GB + 128 GB: WiFi: €399, +5G €459 8 GB + 256 GB: WiFi: €469, +5G €529



Naar verluidt worden de nieuwe tablets in het derde kwartaal van dit jaar aangekondigd. Geruchten spreken over een introductiedatum van 4 september. De specificaties zoals ze zijn uitgelekt, hebben we hieronder op een rijtje gezet.