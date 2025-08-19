Close Menu
    dinsdag 19 augustus
    Nieuws

    ‘Samsung Galaxy S25-serie krijgt nieuw watermerk en dat komt bekend voor’

    Stefan Hage

    Samsung introduceert een nieuw watermerk dat je kunt gebruiken bij het maken van foto’s. Opvallend; we kennen deze lay-out en vormgeving van andere merken zoals Xiaomi en OnePlus. Samsung volgt nu met het nieuwe watermerk op de Galaxy S25-serie.

    Nieuw watermerk voor Galaxy S25-serie

    De camera-app biedt verschillende watermerken voor toestellen van Samsung. Bij het watermerk wordt getoond welke telefoon het plaatje heeft geschoten. Tevens zie je de de naam, datum en tijd. We kennen verschillende uitgebreide watermerken van bijvoorbeeld Xiaomi, Oppo en OnePlus. Samsung zou nu een stap verder willen gaan, door ook dit uitgebreidere watermerk aan te bieden. De bekende leaker UniverseIce laat een voorbeeld zien, en deelt daarbij dat het watermerk deel uit zal maken van One UI 8. Daarbij komt deze niet alleen voor de Galaxy S25-serie beschikbaar, maar ook op bijvoorbeeld de Galaxy Z Fold 7.

    Samsung One UI 8 watermerk

    Samsung zou twee verschillende watermerken aanbieden. Eentje voor staande foto’s en één voor liggende foto’s. Bij Chinese merken zien we bijvoorbeeld de vermelding dat de foto gemaakt is met Hasselblad of Leica; de merken waar respectievelijk OnePlus en Xiaomi samenwerken. Samsung plaatst dit niet; zij werken niet samen met een andere partij. Wel zien we de gebruikte camera-instellingen terug op het watermerk. Het is niet bekend of je de foto’s direct met het watermerk moet schieten, of dat je nog achteraf het watermerk kunt toevoegen.

    Samsung vivid watermerk

    De bron meldt verder dat Samsung nieuwe kleurprofielen toevoegt aan de camera. Een nieuwe Vivid-modus moet de kleuren en verzadiging versterken. Ook dit zien we weer terug in het watermerk.

    Via X

