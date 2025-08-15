‘Xiaomi 16 en 16 Pro krijgen forse selfie-camera upgrade’

Als de geruchten waar zijn, dan ontvangen de nog onaangekondigde Xiaomi 16 en Xiaomi 16 Pro een flinke upgrade op het gebied van de selfie-camera. Het duurt nog ruim een maand voordat het toestel onthuld zal worden.

Selfie-camera vernieuwd

Een nieuw gerucht uit China doet vermoeden dat de aanstaande Xiaomi 16 een mooie upgrade krijgt aan de voorkant. Een selfie camera met 50 megapixel resolutie, 4K opnames op 60 frames per seconden, auto focus en een breed gezichtsveld. Dat zou een flinke stap omhoog betekenen ten opzichte van eerdere Xiaomi toestellen.



De camera aan de achterzijde op de Xiaomi 16 wordt naar verwachting 50 megapixel, 1/1.3 inch type sensor. De 16 Pro zou verder Ultra HDR plaatjes kunnen schieten en over een ToF-sensor beschikken. De geruchtenmolen kwam al vroeg op gang voor dit nieuwe toestel, zo zou het een nog grotere batterij krijgen en als een van de eerste toestellen met een Snapdragon Elite 2 chip gelanceerd worden.