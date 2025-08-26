Samsung presenteert Galaxy Tab S10 Lite met leuke cashback

Een nieuwe tablet is aangekondigd door Samsung. Het doek wordt van de Galaxy Tab S10 Lite gehaald. Deze nieuwe tablet komt ook als 5G-versie en krijgt verschillende verbeteringen mee. Volgens Samsung combineert de tablet perfect entertainment, creativiteit en multitasking.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

De Samsung Galaxy Tab S10 Lite is officieel aangekondigd. De tablet in kwestie is de afgelopen tijd al meermaals in het geruchtencircuit langsgekomen. Nu de Tab S10 Lite officieel is aangekondigd, kunnen we de details met je delen. Het apparaat wordt uitgebracht in drie kleuren: grijs, zilver en koraalrood. Er verschijnt zowel een WiFi- als een 5G-versie van de Tab S10 Lite, waarbij de 5G-versie 60 euro duurder is.

Samsung levert de tablet met de S Pen, zodat je direct aan de slag kunt met het maken van creatieve uitingen of noteren van ideeën. Je kunt de Notitie-app gebruiken met verschillende slimme functies zoals het organiseren van handgeschreven notities en oplossen van rekenvergelijkingen. AI zien we ook op de Tab S10 Lite terug, zo kun je Circle to Search gebruiken en is het optionele Book Cover Keyboard voorzien van de Galaxy AI-knop, zodat je direct AI om hulp kunt vragen.

Samsung voorziet de Galaxy Tab S10 Lite van een 10,9 inch scherm. Dit TFT-scherm levert een resolutie van 2112 x 1320 pixels. Aan de voorzijde is een 5 megapixel front-camera, achterop een 8 megapixel camera. De tablet is uitgerust met de Exynos 1380 chipset, een 8000 mAh batterij en Android 15 met de One UI skin.

Wat betreft de opslagruimte is er keuze uit 128GB of 256GB. De prijs voor de 128GB versie komt uit op 399 euro voor het WiFi-model en 459 euro voor de 5G-variant. Wil je 256GB opslagruimte, dan betaal je respectievelijk 459 euro of 529 euro. Je kunt hem kopen bij Samsung zelf, Belsimpel, MediaMarkt of bij Coolblue. Er is een tijdelijke cashbackactie, waardoor de tablet 100 euro goedkoper is.