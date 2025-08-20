Samsung Galaxy Tab S10 Lite gelekt: dit zijn de specs en kleuren

Close Menu
    In het geruchtencircuit komt de nieuwe tablet van Samsung voorbij. Waar we eerder al berichten zagen over de Tab S11-modellen, komt er ook een Galaxy Tab S10 Lite. Het nieuwe apparaat zien we in verschillende kleuren, en we komen de specificaties te weten.

    Galaxy Tab S10 Lite in het geruchtencircuit

    In navolging op de berichten over de Galaxy Tab S11-modellen, is er nu opnieuw nieuws over een nieuwe tablet. Samsung werkt aan de Galaxy Tab S10 Lite. Dankzij nieuwe informatie kunnen we de kleuren en de specificaties delen van het nieuwe apparaat. Samsung zal de Samsung Galaxy Tab S10 Lite uitbrengen in de kleuren roze, grijs en zilver. In het eerder gelinkte artikel deelden we al de prijzen; nu wordt duidelijk welke technische eigenschappen de tablet krijgt.

    Samsung Galaxy Tab S10 Lite grijs

    Volgens de laatste berichten krijgt de Tab S10 Lite een 10,9-inch LCD-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz en een resolutie van 2112 x 1320 pixels. Daarmee biedt het scherm vloeiendere weergave dan veel instapmodellen, terwijl het formaat geschikt blijft voor zowel films als productiviteit.

    Samsung Galaxy Tab S10 Lite zilver

    Onder de motorkap zou de tablet draaien op de Samsung Exynos 1380-processor, dezelfde chip die ook in verschillende Galaxy A-smartphones wordt gebruikt. Afhankelijk van de uitvoering krijg je 6GB of 8GB RAM en 128GB of 256GB opslag. Via een microSD-kaartslot kun je de opslagruimte nog uitbreiden. De Tab S10 Lite lijkt voorzien van een 8 megapixel camera aan de achterkant en een 5 megapixel camera aan de voorkant. Voor de energievoorziening krijgt het apparaat een 8000 mAh-batterij, met ondersteuning voor 25W snelladen.

    Samsung Galaxy Tab S10 Lite roze

    Qua software wordt verwacht dat de tablet standaard draait op One UI 7, gebaseerd op Android 15. Een interessante toevoeging zijn de geruchten over een IP42-classificatie, wat betekent dat het apparaat beschermd is tegen spatten en stof in beperkte mate. Ook zou de S Pen worden ondersteund, wat de Tab S10 Lite aantrekkelijk maakt voor notities of eenvoudige schetsen.

    Hoewel Samsung de Tab S10 Lite nog niet officieel heeft aangekondigd, wordt verwacht dat de tablet later dit jaar verschijnt, mogelijk gelijktijdig met de Galaxy Tab S11 en Tab S11 Ultra.

