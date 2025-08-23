Samsung Galaxy Z Flip 7 review: veel meer dan een gimmick

Met foldables heeft Samsung al jarenlang de nodige ervaring. Ieder jaar belooft Samsung dat het toestel het jaar erop weer beter is dan voorheen. Hoe zit dat met de Flip 7? Dat gaan we onderzoeken in de Samsung Galaxy Z Flip 7 review.

Samsung Galaxy Z Flip 7 review

Onlangs presenteerde Samsung twee nieuwe foldables; de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7. Daarbij werd door het Koreaanse merk ook nog de Galaxy Z Flip 7 FE aangekondigd. In de afgelopen tijd zijn we aan de slag gegaan met de Galaxy Z Flip 7, het high-end model uit de Flip-serie. Het scharnier en het aluminium frame zijn verbeterd en het cover-scherm loopt voortaan om de camera’s heen. Er is daarbij een grotere accu, ondersteuning voor Samsung KnoX en nog meer verbeteringen. Op papier een hele fijne telefoon, maar hoe is dat in de praktijk? Dat nemen we met je door in de Galaxy Z Flip 7 review.

Unboxing

De voorzijde van de Galaxy Z Flip 7 verpakking laat de contouren van de nieuwe smartphone zien. Eenmaal geopend ligt het toestel al geopend voor je klaar. In het rechthoekige doosje vinden we een USB-C kabel, wat papierwerk en de simnaald. Op het grote scherm van de Flip zit al een screenprotector. Deze mag voor de juiste werking van de telefoon absoluut niet verwijderd worden.

Design en interface

Samsung weet sinds jaar en dag al indruk te maken met de foldables. Waar deze formfactor in het begin echt een wow-factor heeft, is dat anno nu wel iets minder. Het is lang niet meer een uniek iets. Toch heeft de Galaxy Z Flip 7 iets speciaals. We hebben hem namelijk in de blauwe ‘Blue Shadow’ kleur ontvangen. En wat staat deze kleur het toestel toch goed. Daar worden we wel blij van. De diepe blauwe kleur is weer eens wat anders dan een zwart of wit toestel. Ben je minder gecharmeerd van de blauwe kleur, dan kan je ook gaan voor de koraalrode, zwarte of mintgroene kleur.

Coverscherm

Een grote verbetering dit jaar vinden we terug bij het coverscherm. Zoals gezegd loopt het scherm nu rondom de camera door, iets wat we ook al zagen bij de Motorola Razr 60 Ultra. Dit maakt het geheel niet alleen strakker, maar ook nog bruikbaarder. Toch is niet alles erop vooruit gegaan. Het is nog steeds een raadsel waarom Samsung het draaien van apps op het coverscherm zo lastig maakt. In onze Motorola Razr 60 Ultra review schreven we al dat Motorola dit perfect op orde heeft. Gewoon aanvinken en gaan. Bij Samsung moet je een heel stappenplan volgen. Hiervoor moet je de Good Lock app downloaden uit de Samsung Store, ofwel Galaxy Apps. Vervolgens zoek je naar verschillende opties en vinkjes, en kun je een begin maken met het kiezen van welke apps je op het coverscherm wilt hebben. De werking hebben we eerder bij de Z Flip 5 in dit artikel uitgelicht. Onnodig ingewikkeld.

Heb je uiteindelijk de applicaties gekozen, dan zullen negen van de tien apps perfect werken op het kleinere scherm. Niet alles werkt even lekker, zo verdwijnt de opslaan-knop van taken-app Taskito voor het grootste deel achter de camera. Maar even snel Flitsmeister checken, je route in Google Maps, WhatsApp of iedere andere app; het werkt prima. Wil je toch meer beeldoppervlakte, dan is het een kwestie van het scherm openklappen en de app wordt daar geopend.

We raden wel echt aan om de officiële Good Lock-app te downloaden, anders heb je een stuk minder vrijheid. Samsung laat je via het coverscherm uiteraard de beste selfies maken, maar je kunt ook aan de slag met widgets en natuurlijk je notificaties lezen en er eventueel op reageren. We denken dat er nog wel wat meer uit het coverscherm is te halen door Samsung.

Het hoofdscherm is een 6,9 inch AMOLED-scherm. Dat levert prima beelden af en is ook op zonnige dagen goed afleesbaar. Fijn is dat het scherm in donkere omgevingen ook voldoende gedimd kan worden. De (plastic) screenprotector zorgt ervoor dat, net als het coverscherm, vrij gevoelig is voor vingerafdrukken. De vouw is amper meer voelbaar en ook nauwelijks zichtbaar. Hier zijn echt stappen gemaakt de afgelopen jaren.

Gezegd moet worden dat het toestel ontzettend degelijk voelt. Het scharnier, het ontwerp, de toetsen; alles voelt erg premium aan. Wennen is dat de vingerafdrukscanner wat hoger, aan de rechterkant zit. Zeker als je (voorheen) gewend was aan de vingerafdrukscanner in het scherm, kan het de eerste dagen even wennen zijn. De vingerafdrukscanner reageert goed en kan ook gebruikt worden om het coverscherm te ontgrendelen. Aan de onderzijde is ruimte voor de USB-C aansluiting en de speakers.

Interface

De interface van de Samsung Galaxy Z Flip 7 zit goed in elkaar, zoals je van Samsung gewend bent. De telefoon draait vanuit de doos direct op Android 16 met One UI 8 daar overheen. Dat zorgt ervoor dat je helemaal bij de tijd bent. Daarbij kun je veel personaliseren zodat alles helemaal naar wens is. Je kunt het app-menu sorteren op alfabet. Het scrollen gaat dan niet horizontaal door het menu, maar verticaal. Uiteraard zijn er de nodige widgets die je kunt gebruiken en je kunt bovenin beeld direct naar je notificaties. Verder kun je bij de instellingen de rastergrootte aanpassen, werken met kolommen en de mappen aanpassen.

In de Galaxy-interface vind je ook Galaxy AI. Die hebben we in andere Samsung-reviews al aangestipt, maar ook op de Z Flip 7 staan functies paraat. Nog steeds zijn we niet echt onder de indruk van Now Brief, die een samenvatting geeft van je dag met bijvoorbeeld foto’s, agenda-items en YouTube-video’s en weersinformatie. De afgelopen tijd hebben we het eigenlijk niet gebruikt.

Communicatie en multimedia

Zoals je van een high-end smartphone mag verwachten, stelt de Galaxy Z Flip 7 ook op communicatie niet teleur. Het slot voor de simkaart bevindt zich aan de linkerzijde, maar je kunt ook eSIM gebruiken. De gesprekskwaliteit is meer dan goed en internetten gaat eveneens goed. Wel valt op dat de telefoon wat sneller lijkt terug te schakelen naar 4G, dan andere modellen; maar dat kan toeval zijn geweest.

Voor de muziek zijn er stereo-speakers op de Samsung te vinden. Eén zit aan de bovenkant, de andere aan de onderzijde van de telefoon. De geluidskwaliteit is vrij goed, maar niet zoals we in verschillende andere high-end toestellen hebben gezien. Het zit op vol volume richting het schelle aan en we hadden het graag wat warmer gehoord.

Camera

De Samsung Galaxy Z Flip 7 heeft twee camera’s. Een 50 megapixel hoofdlens en een 12 megapixel groothoeklens. Een telelens ontbreekt dus, maar je kunt wel de 2x crop-zoom gebruiken in de camera-app. De camera-app wijst zich vanzelf. We vinden de selfies, die we binnenshuis met de camera op het coverscherm schieten, soms wat matig; erg flets. Op een zonovergoten dag wil de camera soms ook nog weleens beelden wat onderbelicht vastleggen.

De groothoeklens en hoofdcamera leggen voor de rest wel nette beelden vast, maar het is minder een echte camera-phone. Anders dan de meeste high-end smartphones, leent de Flip 7 zich minder voor snel richten en schieten. Dan resulteert dat iets te vaak in een matige foto. In de avonduren kan de kwaliteit er prima mee door, zolang je maar niet de zoom-functie gebruikt. Dan wordt het een pixelig geheel.

Hieronder vind je een foto die rechtstreeks uit de telefoon is komen rollen. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan hier het digitale fotoalbum.

Videocamera

Filmen met de Galaxy Z Flip 7 behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. De maximale kwaliteit die je eruit kunt halen is UHD met 60fps. Fijn is dat je ook in de hoogste kwaliteit kunt schakelen naar de groothoeklens en 2x zoom kunt gebruiken. Een video die we met de telefoon hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Prestaties en accuduur

Binnenin de vouwbare telefoon zit de Exynos 2500 octa-core processor, uit de fabriek van Samsung zelf. De processor heeft zich prima bewezen in de afgelopen tijd. Geen vervelende haperingen, lags of andere eigenschappen waar je niet blij van wordt. Er is 12GB aan werkgeheugen en voor de opslagruimte kun je kiezen uit 256GB of 512GB.

Batterij

Voordat we naar de accuprestaties gaan, eerst iets over het opladen. Dat gaat nog steeds met een relatieve slakkengang. Voor een toestel van boven de duizend euro verwacht je stiekem toch wel inmiddels hogere snelheden dan 25W. Dat het mogelijk is, bewijst de Razr 60 Ultra van Motorola. Die heeft zo’n drie kwartier nodig om de 4700 mAh accu op te laden. De 4300 mAh accu heeft dubbel zolang nodig om vol te raken. Je kunt de smartphone ook draadloos laden.

Maar hoe presteert de 4300 mAh batterij? In de beginjaren wisten foldables nog maar matig te scoren in accutests, vooral door het ontwerp met minder ruimte voor een accu. Inmiddels is dat grotendeels verleden tijd, zo bewees Motorola al. Samsung doet best aardige zaken, maar vooral onder het gebruik van het mobiele netwerk zien we de procenten wel wegtikken.

Het is in ieder geval genoeg batterij om het einde van de dag te halen. Gebruik je de telefoon vooral op het mobiele netwerk (5G), dan halen we een schermtijd van circa 3,5 – 4 uur. Bij gemiddeld gebruik halen we een schermtijd van rond de 5 uur, terwijl deze met alleen WiFi-gebruik net over de 6 uur gaat. Prima om de dag mee door te komen, maar geen bijzondere score.

Energielabel

Samsung heeft de Galaxy Z Flip 7 ook doorgestuurd naar het Europees productregister. Sinds juni is het voor fabrikanten verplicht hun toestel te leveren met een energielabel. Net zoals de WLTP-rekenmethode het autoverbruik onder gelijke omstandigheden inzichtelijk maakt, zo moet het label bijdragen aan duidelijke informatie over duurzaamheid. Dat is overigens niet het enige, want het laat ook de mate van repareerbaarheid zien en de batterijduur.

Bij de Samsung Galaxy Z Flip 7 zien we een energielabel B, met een valbestendigheid in klasse A en reparatiescore C. De batterijduur komt volgens de Europese test op 42 uur en 4 minuten. De IP48 certificering draagt bij aan de stof- en waterbestendigheid van de telefoon.

Updatebeleid

Zoals we van Samsung gewend zijn, is ook bij de Galaxy Z Flip 7 het updatebeleid erg goed. Dat mag ook wel, voor de prijs van de telefoon. Zeven jaar lang wordt de foldable voorzien van updates. Dit geldt voor zowel Android-updates als beveiligingsupdates. Omdat de smartphone al geleverd wordt met Android 16, wordt de Galaxy Z Flip 7 bijgewerkt tot en met Android 23 en tot en met 2032.

Beoordeling

Duidelijk is dat de Samsung Galaxy Z Flip 7 weer verder verbeterd is. Als we de Galaxy Z Flip 5 als referentie gebruiken, dan zien we een betere camera, duidelijk betere accuduur en verschillende verfijningen die het toestel duidelijk beter maken. Toch is de Flip er nog niet helemaal. De camera moet her en der nog wat aandacht krijgen en het opladen gaat nog steeds erg traag voor zo’n dure smartphone. Het is zo jammer dat je je in banen moet wringen om alles uit het coverscherm te halen. Motorola heeft hier een duidelijke voorsprong op.

Maar negatief zijn we zeker niet over de Samsung Galaxy Z Flip 7. Hoewel het concept nog niet uitontwikkeld is, voelt de Flip erg volwassen aan. Niet alleen qua functionaliteit, maar ook qua updates en het design. Heb je voor een nieuwe smartphone 1200 euro over en wil je graag een foldable van Samsung, dan mag de Z Flip 7 niet ontbreken.

Wil je snel zelf aan de slag met de nieuwste foldable van Samsung? Je kunt het toestel kopen bij: