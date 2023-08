Samsung Galaxy Z Flip 5: met deze app gebruik je alle apps op het coverscherm

Het grotere coverscherm aan de buitenkant van de Samsung Galaxy Z Flip 5 is één van de grotere key-features voor het toestel. Standaard werken echter niet alle apps erop. Maar met een handige Good Lock-app kun je elke app gebruiken.

Alle apps op het coverscherm

Samsung heeft onlangs de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5 aangekondigd. Deze stijlvolle smartphone zullen we binnenkort uitgebreid bespreken in de Galaxy Z Flip 5 review, maar eerst delen we graag een handige tip voor het toestel. Want standaard kun je niet zomaar iedere applicatie gebruiken op het zogenaamde Flex Window. Een handige toevoeging brengt daarin verschil.

Om iedere app te gebruiken op het coverscherm moet je wel even wat stappen doorlopen. Die hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Open de Galaxy Store op je toestel

Zoek hier naar de app ‘Good Lock’, of klik op deze link om er direct heen te gaan

Open de app en kies onder het kopje ‘Life Up’ voor ‘Multistar’ en installeer deze

In de module Multistar kies je de optie ‘I Love Galaxy Foldable’

Kies vervolgens de optie Launcher Widget

Kies hier de apps die je op het kleinere scherm wilt gebruiken

Via de preview boven de instellingen kun je de volgorde aanpassen

Tik vervolgens bovenaan op ‘Enable Launcher Widget’, waar je de Launcher aanzet

Wil je de indeling veranderen, zodat je direct start met het GoodLock launcherscherm, dan kies je hier bovenin op ‘Indelen’

Widgets coverscherm

Vervolgens kun je aan de slag met je Galaxy Z Flip 5. Je kunt bijvoorbeeld de DroidApp App openen, maar ook andere apps, zoals Chrome, Instagram en welke app je ook maar wilt. Echter zijn er nog meer opties en mogelijkheden beschikbaar op het vouwbare toestel.

Wil je alle widget-instellingen nog eens nalopen, dan kan dat via onderstaande stappen.

Ga naar de instellingen van de smartphone

Kies in het menu voor ‘Coverscherm’

Tik op ‘Widgets’

De apps die standaard door Samsung ondersteund worden, vind je terug onder Instellingen > Geavanceerde functies > Labs > Apps toegestaan op coverscherm. Daar vind je bijvoorbeeld Google Maps, Netflix en WhatsApp terug.

