Nieuwe functies van Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 komen naar oudere foldables en tablets

Verschillende oudere foldables van Samsung worden bijgewerkt met een update. Met deze nieuwe versie worden functies van de nieuwe vouwbare toestellen, de Fold 5 en Flip 5, ook beschikbaar gesteld voor eerder uitgebrachte modellen.

Oudere foldables krijgen nieuwe functies

Samsung heeft bekend gemaakt dat het functies van nieuwe foldables uit gaat rollen naar eerder verschenen modellen. Het gaat om de functies in One UI 5.1.1 van de Samsung Galaxy Z Flip 5 en de Samsung Galaxy Z Fold 5. De verschillende mogelijkheden zullen ook uitgebracht worden voor de modellen van vorig en voorgaande jaren. Dit zijn de Samsung Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4, maar ook de andere modellen.

Functies die beschikbaar komen zijn onder andere de handige multitasking-mogelijkheden. Hierbij kun je de Multi Window functie gebruiken, waarbij je bij een Flip-toestel in het bovenste gedeelte een andere app te zien krijgt dan onderaan, wanneer het toestel voor de helft opengeklapt is. Verder is er de ondersteuning voor slepen en neerzetten in multi-window stand en is er voor tablets en de Fold-modellen de verbeterde taakbalk. In plaats van twee recente apps vind je hier er voortaan vier. Voor de Flip-gebruikers komt het verbeterde Flex Mode Panel met meer instellingen, afhankelijk wat er op het andere deel van het scherm gebeurt.

Tot slot kun je na de update ook naadloos schakelen tussen de pop-up- en de multi-window modi. Goed om te weten is dat de eerste generatie Samsung Galaxy Fold de functionaliteit niet krijgt, omdat deze niet langer meer bijgewerkt wordt. De modellen die wel de update zullen krijgen zijn als volgt;

De update wordt gefaseerd uitgerold. Het kan even duren totdat gebruikers de update binnen zien komen op hun smartphone of tablet. Als dit het geval is, dan krijg je hier een melding van op je toestel. Niet alleen foldables en tablets worden voorzien van nieuwe functionaliteit. We schreven woensdag al dat Galaxy Watch 6 opties ook naar de oudere Galaxy Watch modellen komen.