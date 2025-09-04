Samsung Galaxy S25 FE eindelijk aangekondigd: compleet voor 749 euro

Samsung heeft tijdens het nieuwe Galaxy Event zojuist de nieuwe Samsung Galaxy S25 FE aangekondigd. De smartphone is de vijfde telefoon in de S25-serie. Standaard draait het toestel direct op Android 16 met One UI 8.

Galaxy S25 FE aangekondigd

Het ging de afgelopen maanden al weinig ergens anders over; de Samsung Galaxy S25 FE. De smartphone is nu officieel aangekondigd en richt zijn focus op toegang tot Galaxy AI en krachtige prestaties. Het toestel komt beschikbaar naast de rest van de S25-serie. Het laatst toegevoegde model in de serie was de Galaxy S25 Edge, die het vooral van zijn ontwerp moet hebben. Bij de Galaxy S25 FE is het ontwerp vrij herkenbaar als de andere toestellen uit de serie.

Wat betreft de Galaxy AI-functies is het toestel voorzien van verschillende bewerkingsmogelijkheden zoals Generative Edit en de Instant Slow-mo functie. De 12 megapixel selfie-camera moet verbeterd zijn en ook op het gebied van uithoudingsvermogen moeten er verbeteringen merkbaar zijn. De Samsung Galaxy S25 FE krijgt een 4900 mAh batterij met 45W snelladen. Uiteraard zijn Gemini Live, Now Bar, Now Brief en Circle to Search op de smartphone te vinden, zoals we ook van andere toestellen gewend zijn.

Software

Vanuit de doos is de Galaxy S25 FE voorzien van Android 16 met One UI 8. Hiermee heb je direct de nieuwste software tot je beschikking. Vanaf deze maand begint Samsung met het verspreiden van deze update naar de andere S25-modellen.

Specificaties

Wat betreft de specificaties is de Samsung Galaxy S25 FE uitgerust met een 6,7 inch AMOLED-scherm met een maximale verversingssnelheid van 120Hz. De smartphone is vervaardigd uit glas met een aluminium frame. De camera biedt een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 12 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telelens die 3x optische zoom biedt. De chipset is een Exynos 2400 processor met 8GB RAM en keuze uit 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte. De smartphone komt in de kleuren Icyblue, Navy en Jetblack. De witte kleur is alleen bij geselecteerde punten beschikbaar.

Beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S25 FE wordt uitgebracht in geselecteerde markten; waaronder België en Nederland. De smartphone komt met zes maanden gratis Google AI Pro en krijgt een adviesprijs van 749 euro.

De smartphone kun je aanschaffen bij de bekende verkooppunten;