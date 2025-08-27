Samsung Galaxy S25 FE verschijnt online: specs en foto’s

Nieuws over de nieuwe Samsung Galaxy S25 FE is online verschenen. Al eerder kwam het nieuwe toestel langs, nu zien we nieuwe beelden en komen we de specificaties te weten.

Galaxy S25 FE in het nieuws

We verwachten binnenkort de aankondiging van de nieuwe Samsung Galaxy S25 FE. De nieuwe Fan Edition-smartphone van het merk zal de huidige Galaxy S24 FE opvolgen. Al eerder kwam het toestel voorbij in het nieuws, dat is nu wederom het geval. Dankzij MediaMarkt in Portugal verspreidt het nieuws zich als een olievlek over het internet.

De foto laat zien dat we geen radicale verandering krijgen wat betreft het ontwerp van de Samsung Galaxy S25 FE. De achterkant met de drie losse cameralenzen blijven behouden, zoals we kennen van andere toestellen van het merk. Samsung zal de nieuwe S25 FE voorzien van een 50 megapixel hoofdcamera met OIS, een 12 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telelens met 3x optische zoom en eveneens optische beeldstabilisatie. Er is een 12 megapixel front-camera voor de selfies.

Samsung levert de telefoon met een 4900 mAh batterij met ondersteuning voor 45W laden. Je kunt ook draadloos laden; met een kracht van 15W. In het 6,7 inch grote AMOLED-scherm zit de ultrasonische vingerafdrukscanner. Dat scherm biedt een Full-HD+ resolutie met een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Er is een Exynos 2400 chipset, samen met 8GB RAM en tenminste 128GB opslagruimte.

Het formaat van de nieuwe smartphone is ook al uitgelekt; 161,3 x 76,6 x 7,4 millimeter en een gewicht van 190 gram. In ieder geval komt de smartphone in de kleur Navy Blue, maar het lijkt niet uitgesloten dat er meer kleuren verschijnen van het model.