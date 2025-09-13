Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje

Samsung gaat al heel wat jaren mee met smartwatches. Waar het eerst nog koos voor een eigen besturingssysteem, zien we de laatste tijd de Wear OS-smartwatches. Zo ook bij de Samsung Galaxy Watch 8. Onze bevindingen delen we in onze uitgebreide Galaxy Watch 8 review.

Samsung Galaxy Watch 8 in de test

Niet alleen smartphones zien ieder jaar een opvolger; ook van smartwatches kunnen ieder jaar weer een nieuw model verwachten. Dit jaar wil Samsung dat je de Galaxy Watch 8 om je pols gaat dragen. In vergelijking met de Galaxy Watch 7 heeft ‘de 8’ een iets grotere accu, is de behuizing een stukje dunner en is deze ook niet meer precies rond. Doordat het horloge dunner is, zit deze beter om je pols, en dat moet ook zorgen voor betere metingen. Daarbij is hij dus weer wat nieuwer, dus krijg je langer updates. Maar enorme verschillen zijn er niet, zo is er nog steeds de Exynos W1000 chipset.

Zoals bekend werken Wear OS-smartwatches alleen met Android-toestellen. Gebruik je een iPhone, dan moet je dus op zoek naar een ander horloge. Dat is niet de enige beperking; enkele functies zijn namelijk ook niet voor alle Android-toestellen beschikbaar, maar werken alleen in combinatie met een Samsung-smartphone. We komen daar verderop in de Samsung Galaxy Watch 8 review uitgebreider op terug.

Bij de Samsung Galaxy Watch 8 kun je kiezen uit vier varianten. Allereerst maak je de keuze uit twee formaten: 40mm of 44mm. Heb je bredere polsen, dan raad ik je aan de grotere versie te kiezen. Heb je die keuze gemaakt, dan kun je kiezen voor de ‘normale’ Bluetooth-versie, of voor de versie met 4G-ondersteuning. In dat laatste geval kun je de smartwatch stand-alone laten functioneren door een eSIM te plaatsen.

In de verpakking

De Samsung Galaxy Watch 8 wordt geleverd in een rechthoekige verpakking, met los het bandje en los de kast. Deze bevestig je gemakkelijk zelf en op die manier kun je dus ook zelf nog kiezen voor een ander bandje. Samsung levert het horloge met wat papierwerk en een cradle, ofwel de magnetische lader waarop je het horloge kunt opladen. De oplader zelf, die moet beschikken over een USB-C aansluiting, dien je zelf te regelen.

Overigens: als je wilt beginnen met de Samsung smartwatch, dan vraagt het nog eerst wat installatiewerk. Verschillende apps en plug-ins moeten gedownload worden, voordat de pret van het spelen met het nieuwe apparaat kan beginnen. Je moet bijvoorbeeld verplicht al de Samsung Wear-app installeren, waarna je voor de gezondheidsstatistieken de app Samsung Health moet downloaden.

Ontwerp en design

Voor de review van de Samsung Galaxy Watch 8 hebben we de 44mm variant ontvangen in de kleur ‘Silver’. Dat zilver zien we terug in de behuizing rondom het scherm. Zoals gezegd is deze niet meer helemaal rond, al blijft het scherm dat wel. Ons model is voorzien van een wit bandje, maar Samsung biedt nog verschillende andere bandjes aan; en uiteraard kun je ook bij derden terecht voor een nieuw bandje. Het horloge ziet er premium uit, voelt degelijk aan, al vind ik persoonlijk het bandje wat te veel zweten. Iets wat ik veel minder ervaar met mijn Garmin-smartwatch.

Het scherm is scherp met een resolutie van 480 x 480 pixels en uitstekend af te lezen op een zonnige dag in de buitenlucht. Je kunt verschillende instellingen aanpassen, zodat je wel of niet kiest om het scherm ingeschakeld te houden als je het horloge niet gebruikt. Aan de zijkant zitten twee toetsen die je kunt gebruiken om het horloge te bedienen. Je kunt de bovenste knop nog personaliseren zodat bijvoorbeeld je favoriete app opent. Je kunt met deze toets ook Gemini oproepen, de AI-assistent van Google.

Gemini op de Watch 8 is een handige toevoeging voor als je vragen hebt. Vrijwel alle vragen die je hebt kan je voorleggen aan Gemini, zoals je ook van de webversie en de smartphone gewend bent.

Wear OS met One UI Watch

Wear OS was vroeger bekend onder de naam Android Wear en is de afgelopen jaren steeds verder gegroeid. Echter is de basis nog steeds hetzelfde. Dit heeft als voordeel dat het goed samenwerkt met je Android-toestel en dus ook apps voor het horloge kunt downloaden uit de Google Play Store. Je mail checken, chatten via WhatsApp, navigeren via Google Maps; het zijn allemaal functies die mogelijk zijn dankzij de vele apps die je kunt installeren.

Wel merkte ik in de afgelopen weken dat ik de WhatsApp-zelf niet vaak gebruik op de smartwatch. Wel om te lezen, dat is ideaal. Maar het reageren met een langer antwoord, dat neemt meer tijd in beslag dan even de telefoon te pakken. Bij korte antwoorden, of door met een emoji te reageren werkt een smartwatch wel echt ideaal.

Samsung heeft haar eigen sausje over Wear OS 6 gegoten, zoals OnePlus dat ook min of meer doet met de OnePlus Watch 3. Het ziet er allemaal strak uit en wijst zich vanzelf. Daarbij heb je net als bij je telefoon bovenin beeld toegang tot de snelle instellingen en kun je kiezen uit erg veel wijzerplaten. De watch faces die Samsung aanbiedt niet genoeg? Dan kun je ook hiervoor je slag slaan in de Google Play Store. De standaard wijzerplaten van Samsung bieden ook voldoende opties om te personaliseren met informatie die je graag wilt zien.

Dankzij Wear OS 6 en One UI 8 Watch heb je een smartwatch met een strakke interface. Daarbij kun je vanaf nu meerdere widgets op één tegel kwijt, zodat je minder hoeft te swipen door de verschillende zogenaamde tiles. Op die manier kun je bijvoorbeeld alles rondom je slaap bundelen in één tegel, denk aan de slaapscore en de wekker.

Notificaties die op je smartphone binnenkomen, zie je ook direct op je horloge. Hoewel, je moet wel eerst in de instellingen van de smartwatch aangeven van welke apps je notificaties wilt ontvangen. Hierdoor kan het zijn dat je in het begin flink wat notificaties mist, want er staan maar weinig apps standaard ingeschakeld. Antwoorden kan ook op het horloge, al is het toetsenbord wel wat pietepeuterig, maar het kwam in de afgelopen tijd zeker vaak van pas.

Samsung Health: gezondheid en slapen

We gaven eerder in de Galaxy Watch 8 review al aan dat sommige functies alleen werken in combinatie met een Samsung-telefoon. Dit is bijvoorbeeld de bloeddrukmeter en ECG. Alle andere zaken werken wel. De gegevens van je workout kun je bekijken op het horloge zelf, maar ook in de Samsung Health app. Desgewenst kun je bepaalde activiteiten zoals je fietstocht of wandeling koppelen aan Strava, zodat ze daar direct online komen.

Samsung Health geeft je inzicht in je vorderingen voor de dag; zoals de stappen die je hebt gezet, en hoeveel calorieën je hebt verbruikt. Je kunt ook de waterinname bijhouden, net als je eten. Net als bij de voedingsapp Yazio kun je kiezen uit een lange lijst van producten die je gewoon in de supermarkt kunt halen. Verder kan de Watch 8 je helpen met ontspannen met bijvoorbeeld mindfulness. Zaken als het bijhouden van de cyclus, je bloedsuiker en dergelijke, kan ook allemaal in Samsung Health.

De Samsung Galaxy Watch 8 is in staat om automatisch activiteiten te herkennen en bijvoorbeeld een hardlooprondje te tracken, zonder dat je dit handmatig hoeft te doen, al is dat uiteraard wel mogelijk. Daarnaast meet de smartwatch je stress, wat je heel nauwkeurig per minuut kunt terugzien in de app. Zaken als je hartslag meten hoort uiteraard ook tot de mogelijkheden van het horloge.

Daarbij biedt de smartwatch de antixoidanten-index die gemeten kan worden door de duim stevig op de sensor te drukken. Is de score te laag; dan wordt doorgaans aanbevolen meer groente en fruit te eten. Maar de Galaxy Watch 8 zal je tips geven als er een afwijkende waarde wordt gemeten.

Slaap en activiteiten

Wil je je slaap bijhouden met de Galaxy Watch 8, dan hoef je enkel het horloge om te houden gedurende te slapen. ‘s Ochtends word je wakker met een rapport van hoe je hebt geslapen, aangeduid met een slaapscore op een schaal van 0 tot 100. Je krijgt statistieken over bijvoorbeeld de hoeveelheid rust, diepe slaap, REM-slaap en de huidtemperatuur en hoelang het bijvoorbeeld duurde totdat je in slaap viel. Allemaal erg gedetailleerd.

Wat betreft het tracken van activiteiten, zoals een wandeling; dat doet de Samsung Galaxy Watch 8 erg goed. We hebben de prestaties vergeleken met de Garmin Forerunner 965. De blauwe lijn in de kaart hieronder toont de Watch 8, de rode lijn is de Garmin. Wat opvalt is dat soms de Garmin de route wat ‘hoekiger’ vastlegt, terwijl de Samsung mooi doorloopt. Bij een bepaald stuk heb ik stilgestaan en rondgekeken. Dat heeft de Garmin ‘beter’ ingetekend dan de Samsung. Grote verschillen tussen de twee horloges lijken er niet te zijn.

Hardlopers kunnen ook de Galaxy Watch 8 prima gebruiken. Er is een Running Coach, die je met een test van 12 minuten inschaalt in een hardloopniveau. Vervolgens krijg je doelen en een trainingsplan om die doelen te halen.

Accuduur en opladen

De batterijduur van een smartwatch is flink afhankelijk van wat je ermee doet. Met de nodige notificaties en een uur activiteittracking wisten we 24 uur later nog 20 procent over te hebben in de batterij. Trek je dit door, dan doe je gemiddeld 1,5 tot 2 dagen op een acculading. Het is een score die voldoet, maar eigenlijk al jaren hetzelfde is. Grote vorderingen zijn ondanks de grotere batterij dus niet gemaakt. Het is in ieder geval fijn dat je zonder twijfel langer dan een dag ermee kunt doen, maar een batterijduur van een week zoals verschillende Garmin-modellen bieden, dat kan je bij Wear OS-smartwatches vergeten. Daarbij zal de batterijduur afnemen als je hem écht gebruikt om volop mee te trainen en dus je activiteiten bij te houden. Wel kwam de Watch 3 dichtbij in de OnePlus Watch 3 review een stuk verder dan de Galaxy Watch 8.

Samsung biedt in de instellingen nog de mogelijkheid om de batterij te beschermen en het horloge op te laden tot 90 procent. Net als dat je de spaarstand kunt gebruiken, al worden dan wel de gezondheidsfuncties beperkt.

Specificaties

1,47 inch AMOLED-scherm (helderheid: 3000 nits) bij 44mm model

1,34 inch AMOLED-scherm (helderheid: 3000 nits) bij 40mm model

Exynos W1000 chipset

NFC, GPS, Bluetooth 5.3, WiFi 2.4 en 5 GHz

Wear OS 6 met One UI Watch 8

2GB werkgeheugen

32GB opslagruimte (waarvan 20GB beschikbaar)

435 mAh accu / 325 mAh accu (40mm)

Compatibel met Android, niet met Apple iOS

4 jaar updates

IP68-certificering

Beoordeling

Grote verschillen met de Samsung Galaxy Watch 7 zijn er niet. Wel is er het nieuwe ontwerp, maar van de grotere batterij merk je niks. Je kunt de (smartwatch-) klok erop gelijk zetten dat je na 1,5 dag à 2 dagen weer op zoek zult moeten naar de lader. Heb je er geen probleem mee, dan is de Galaxy Watch 8 een prima keuze. De interface werkt lekker intuïtief en dankzij WearOS heb je veel mogelijkheden. Daar moet je wel bijna 400 euro voor neertellen. En dan is het jammer dat wanneer je zoveel geld neertelt, je nog steeds enkele functies moet missen als je het toestel niet met een Samsung-telefoon gebruikt.

De Samsung Galaxy Watch 8 is verkrijgbaar bij: Samsung zelf, Coolblue, MediaMarkt, Bol.com, Belsimpel.