Pixel 10-gebruikers ervaren problemen met koppelen Wear OS-smartwatches

Google heeft onlangs de Pixel 10-serie aangekondigd. De nieuwe smartphones zijn inmiddels verkrijgbaar, en dus komen de nodige ervaringen online. We zien steeds meer gebruikers die problemen melden met het koppelen van een Samsung Galaxy-smartwatch, of andere smartwatches met Wear OS.

Smartwatch wil niet koppelen met Pixel 10

Ben je in het bezit van een nieuwe Pixel 10-telefoon en een Wear OS-smartwatch zoals de Galaxy Watch? Dan kan het zomaar zijn dat je problemen ondervindt met het koppelen van de smartwatch met de smartphone. Uit eigen ervaring weten we dat er problemen zijn met het koppelen van de Pixel 10 Pro XL en ons reviewmodel van de Galaxy Watch 8. De verbinding kon niet tot stand worden gebracht en er bleven nieuwe codes verschijnen om de toestellen te koppelen. Het gevolg: je kon de smartwatch niet gebruiken omdat er geen koppeling tot stand kan komen. Na veel proberen, wachten, en veel geklungel werd uiteindelijk de smartwatch gekoppeld.

Het probleem bij ons lijkt niet op zichzelf te staan, zo wordt duidelijk na research van DroidApp. Het probleem lijkt bij veel meer smartwatch-bezitters te spelen, zo zien we op Reddit, hier en het supportforum van Google. Niet alleen wordt de Galaxy Watch 8 genoemd, ook andere modellen passeren de revue. Ook bij de Galaxy Watch 7 en Watch Ultra zien we berichten voorbijkomen. Gebruikers met een WearOS-smartwatch van een ander merk merken ook de problemen. Het gaat onder andere om de OnePlus Watch 3 en de OnePlus Watch 2. Bij de problemen verschijnt op de Pixel de melding: “Kan uw horloge niet instellen”. Ook het koppelen via de Bluetooth-instellingen zorgt er niet voor dat de telefoon verbinding maakt met het horloge.

In het geval van de Samsung heeft het ons niet geholpen om de applicaties die Samsung vereist opnieuw te installeren; en dit wordt bevestigd door andere gebruikers. Een echte oplossing lijkt nog niet gevonden te zijn. Wel is Google op de hoogte van het probleem en wordt er achter de schermen gewerkt aan een oplossing. Tot die tijd kan het helpen te blijven proberen en af en toe opnieuw te beginnen, zo blijkt uit onze ervaringen. Het koppelen van een Garmin-smartwatch verloopt zonder problemen. De problemen lijken specifiek met de Pixel 10-modellen te maken te hebben. Met de Pixel 9-serie lijken de problemen er niet te zijn.

Heb jij problemen met het koppelen van je smartwatch aan je Pixel 10-toestel? We horen het graag van je; laat een reactie achter onder dit artikel.

