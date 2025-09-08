Close Menu
    maandag 8 september
    Nieuws

    ‘Samsung wil meeste toestellen in twee maanden naar Android 16 updaten’

    Stefan HageDoor 1 reactie3 minuten leestijd

    Uit nieuwe informatie blijkt Samsung grootse plannen te hebben met de update naar Android 16. De nieuwe Android-versie zou volgens de geruchten in twee maanden al op een hoop toestellen moeten draaien. De update wordt gecombineerd met One UI 8.

    Updateschema van Samsung verschijnt online

    Interessant nieuws over de update naar Android 16. Op X meldt gebruiker Alfatürk dat het updateschema is gedeeld door Samsung. Dit doet Samsung in het eigen online gedeelte van Samsung Members. De bron heeft verschillende screenshots gemaakt die de planning van Samsung zouden laten zien. Uit het overzicht komt naar buiten dat Samsung van plan zou zijn om flink wat updates uit te rollen in de komende weken. Binnen twee maanden wil Samsung een hoop toestellen van de nieuwe versie voorzien.

    Samsung Galaxy S23 Plus groen

    Eerder deelde Samsung al het bericht dat het deze maand de update beschikbaar wil stellen voor de Galaxy S25-serie. Als deze berichten kloppen, dan begint Samsung op 18 september met de uitrol van de update. Dit is Android 16 met One UI 8. Deze update zal ook deze maand uitgebracht worden voor de Galaxy S24-modellen, de Galaxy A56 en de A36.

    Volgende maand zou het drukker worden met updates; dan komt de update bijvoorbeeld beschikbaar voor de Galaxy S23-modellen, de Flip en Fold 5-modellen, maar ook bijvoorbeeld de Galaxy A53. We hebben de data die de bron heeft gedeeld, hieronder neergezet. Houd er rekening mee dat de datum met potlood in de agenda gezet kan worden. Het kan namelijk per regio verschillen, waardoor de update in Nederland eerder of later verschijnt.

    Natuurlijk houden we je op DroidApp uitgebreid op de hoogte van updates. Krijg je een update binnen, stuur ons dan een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

    Updateschema

    Datum Modellen
    18 september 2025 Galaxy S25, S25+, S25 Ultra
    25 september 2025 Galaxy S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, A56, A36
    2 oktober 2025 Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S21 FE, Z Fold 6, Z Flip 6, A26, A17, A16
    6 oktober 2025 Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold 4, Z Flip 4, A55
    13 oktober 2025 Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, A54, A52s
    16 oktober 2025 Galaxy A25, A23
    20 oktober 2025 Galaxy A15, M34
    23 oktober 2025 Galaxy A06, XCover 6 Pro, XCover 7
    27 oktober 2025 Galaxy M33, M15
    30 oktober 2025 Galaxy A53, A35, A34, A33
    1 oktober 2025 Galaxy Watch 7, Watch 6 Classic, Watch 6, Watch FE, Tab S10+ 5G, Tab S10+ 5G, Tab S10 Ultra, Tab S10 Ultra 5G
    9 oktober 2025 Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE 5G, Tab S10 FE+, Tab S10 FE+ 5G, Tab S8 Lite
    13 oktober 2025 Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
    16 oktober 2025 Galaxy Tab Active 5 (5G en WiFi versie)
    23 oktober 2025 Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite
    3 november 2025 Galaxy Watch 5 Pro, Watch 5, Watch 4 Classic, Watch 4
    5 november 2025 Galaxy Tab A9
    7 november 2025 Galaxy Tab Active 5 Pro 5G
    10 november 2025 Galaxy XCover 7 Pro

     

