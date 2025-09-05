Circle to Search krijgt ‘Scrol en vertaal’-functie: als eerst voor Samsung

Een nieuwe functie is onderweg voor Circle to Search. De functie moet het makkelijker maken om content op het scherm door te scrollen en vervolgens direct te vertalen. De nieuwe vertaalfunctie komt als eerst naar toestellen van Samsung.

Scrollen en vertalen

Circle to Search is een handige feature waarmee je snel content op het scherm kunt opzoeken. Dat ene tafeltje, of een bekend gebouw waarover je meer wil weten; omcirkelen en Google geeft je meer informatie. Een nieuwe functie is nu onderweg die content kan vertalen tijdens het scrollen. Ook deze optie maakt deel uit van Circle to Search en kan op een vergelijkbare manier opgeroepen worden.

Dankzij de optie om te vertalen terwijl je scrolt, hoef je niet meer elke keer opnieuw het vertaalproces te starten. Google laat je niet alleen doorlopend vertalingen zien als je door een feed of een webpagina scrolt, maar ook wanneer je van app wisselt weet Google er raad mee. Tevens blijft de kleurrijke rand zichtbaar, zodat duidelijk is dat de functie actief is. De werking van de functie is hierboven te zien.

Opvallend is dat Google aangeeft dat de functie als eerst naar verschillende Samsung-devices zal komen. Welke toestellen dit zijn, dat wordt niet direct duidelijk, maar we verwachten de nieuwste foldables en Galaxy S25-serie. Later zullen meer apparaten de nieuwe functie krijgen.