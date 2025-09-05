Close Menu
    vrijdag 5 september
    Trending
    Galaxy S24 Ultra Circle Search header
    Nieuws

    Circle to Search krijgt ‘Scrol en vertaal’-functie: als eerst voor Samsung

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Een nieuwe functie is onderweg voor Circle to Search. De functie moet het makkelijker maken om content op het scherm door te scrollen en vervolgens direct te vertalen. De nieuwe vertaalfunctie komt als eerst naar toestellen van Samsung.

    Scrollen en vertalen

    Circle to Search is een handige feature waarmee je snel content op het scherm kunt opzoeken. Dat ene tafeltje, of een bekend gebouw waarover je meer wil weten; omcirkelen en Google geeft je meer informatie. Een nieuwe functie is nu onderweg die content kan vertalen tijdens het scrollen. Ook deze optie maakt deel uit van Circle to Search en kan op een vergelijkbare manier opgeroepen worden.

    Dankzij de optie om te vertalen terwijl je scrolt, hoef je niet meer elke keer opnieuw het vertaalproces te starten. Google laat je niet alleen doorlopend vertalingen zien als je door een feed of een webpagina scrolt, maar ook wanneer je van app wisselt weet Google er raad mee. Tevens blijft de kleurrijke rand zichtbaar, zodat duidelijk is dat de functie actief is. De werking van de functie is hierboven te zien.

    Circle to search scrol translate

    Opvallend is dat Google aangeeft dat de functie als eerst naar verschillende Samsung-devices zal komen. Welke toestellen dit zijn, dat wordt niet direct duidelijk, maar we verwachten de nieuwste foldables en Galaxy S25-serie. Later zullen meer apparaten de nieuwe functie krijgen.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Android 16 QPR1 wordt uitgerold door Google: dit is er nieuw
    Android 16 QPR1 wordt uitgerold door Google: dit is er nieuw04/09/2025
    Google hoeft Android en Chrome niet verplicht te verkopen
    Google hoeft Android en Chrome niet verplicht te verkopen03/09/2025
    Google Pixel 10 Pro XL review: groots in (bijna) alles
    Google Pixel 10 Pro XL review: groots in (bijna) alles27/08/2025
    Circle to Search krijgt make-over: zo ziet het eruit
    Circle to Search krijgt make-over: zo ziet het eruit20/11/2024

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp