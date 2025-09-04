Android 16 QPR1 wordt uitgerold door Google: dit is er nieuw

Een grote update voor de Pixel-toestellen wordt uitgerold door Google. Het is de update naar Android 16 QPR1, en deze combineert een nieuwe beveiligingsupdate, samen met de Pixel Feature Drop van september. Grootste nieuwe functie: het Material 3 Expressive ontwerp.

Android 16 QPR1 voor Pixels

Google brengt een grote update uit voor Pixel-apparaten: Android 16 QPR1. Deze release valt samen met de Pixel Feature Drop van september en de security-patch van september. Het vernieuwde Material 3 Expressive-design staat centraal, met aanpassingen in de interface, instellingen en personalisatie.

Vernieuwingen in snelle instellingen en meldingen

De Snelle instellingen in Android zijn flexibeler: tegels kun je vergroten of verkleinen, met een maximum van 16 (4×4). Categorieën als Connectiviteit, Hulpprogramma’s en Privacy maken het overzichtelijker. Ook meldingen zijn verbeterd: app-iconen worden duidelijker getoond en andere meldingen reageren subtiel als je er een wegveegt. We kennen de verbeteringen al van de Pixel 10-serie, die de nieuwe functies van het ontwerp al hebben gekregen.

Vergrendelscherm en mediabediening

Op het vergrendelscherm staan datum, dag en weer nu dichter bij de klok of in de hoek. Statusbalk-iconen zijn opnieuw ontworpen. De mediaspeler heeft een nieuwe rechthoekige pauzeknop en levendigere thema’s. Ook de volumeregelaar en geluidsinstellingen zijn aangepast met het Material 3-ontwerp.

Pixel Launcher en multitasking

De Pixel Launcher laat in At a Glance meer ruimte over voor een extra rij apps. De zoekbalk is opnieuw ontworpen, met een AI-knop en een nieuw G-logo. Het app-overzicht verschijnt als een werkblad in plaats van volledig scherm. In het multitasking-menu staat nu het app-logo met naam linksboven, met extra opties via een dropdown.

Wallpaper en personalisatie

De Wallpaper & Style-app heeft nieuwe vormen, kleuren en effecten zoals mist, regen en zon, allemaal aangepast op het weer. Cinematografische 3D-achtergronden blijven beschikbaar. De klok op het vergrendelscherm is nu aanpasbaar in stijl en breedte, en meldingen kun je instellen als compacte of volledige lijst. Dynamische kleuren zijn levendiger in apps en systeem.

Instellingen en bediening

Het menu met instellingen is overzichtelijker gemaakt met kleurrijke pictogrammen en containers per voorkeur. Geluid en trillingen zijn heringericht, en schakelaars tonen nu een vinkje of kruisje.

Beschikbaarheid

Android 16 QPR1 wordt uitgerold naar Pixel 6 en nieuwer, inclusief Pixel Tablet en Fold. De Pixel 10-serie had Android 16 al, maar ontvangt vanaf nu de beveiligingsupdate van september.

